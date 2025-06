Abin paralela: Ramagem chama indiciamento da PF de "narrativa"

A- A+

Indiciado no inquérito que apontou o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar adversários e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou que a Polícia Federal criou "narrativas". O parlamentar, que era chefe da agência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que durante a sua gestão passou a exigir o controle do FirstMile, software espião cujo uso foi revelado pelo GLOBO.

"O início da tal ' Abin paralela' surgiu com um sistema first mile. Descobriram que foi minha gestão a exigir controle, apurar utilização, exonerar o diretor responsável e encaminhar à corregedoria, com farta documentação. A investigação da PF descambou. Revelou-se apenas criatividade endereçada à imprensa; vontade da Abin de não ter controle; uma PF desestruturando a inteligência de estado; e, ao final, rixa política interna contra a administração do Lula na Abin", escreveu o deputado em sua rede social X.

Ramagem ressaltou que quando tiver acesso ao relatório final, vai analisar todos os pontos "de forma técnica e fundamentada, contra as narrativas criadas pela PF".

Aliado de Bolsonaro, ele afirmou, ainda, que a polícia sequer ouviu o ex-presidente antes de concluir o inquérito. As investigações da PF mostraram que servidores da Abin utilizaram um programa secreto para monitorar desafetos durante o governo Bolsonaro. O inquérito apontou que a ferramenta permitiu que fossem exploradas falhas no sistema de telefonia do Brasil para identificar a localização dos celulares de alvos previamente selecionados.

A PF indiciou 36 pessoas. Bolsonaro, apesar de ser apontado como integrante do grupo criminoso em relatório da corporação, não foi formalmente indiciado por esse crime. Isso aconteceu, segundo investigadores, porque o ex-presidente já foi denunciado por organização criminosa no processo da trama golpista, do qual é réu, caso que tem conexão com o da “Abin paralela”.

Segundo a PF, o ex-presidente tinha conhecimento do esquema de espionagem e foi o principal beneficiário dele. Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) avaliar se é pertinente ele responder pelo mesmo crime em dois inquéritos diferentes.

Entre os indiciados estão nomes que integram a atual gestão da agência, como os delegados Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin; o chefe de gabinete Luiz Carlos Nóbrega e o corregedor-geral José Fernando Chuy. Todos eles são delegados de carreira da Polícia Federal nomeados ao cargo no governo Lula. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, também foi indiciado.

