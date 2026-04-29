Aborto, fake news, drogas e separação de poderes: leia as frases de Messias em sabatina no Senado
A fala inicial foi estruturada para dialogar com as resistências identificadas ao longo de sua articulação política
Com a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) cercada de incertezas e dependente do voto de senadores indecisos, o advogado-geral da União, Jorge Messias, usou sua fala inicial na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para calibrar o discurso e enviar sinais simultâneos ao Senado e ao próprio tribunal que pretende integrar. Em um momento em que o governo ainda não consolidou maioria confortável e sem um gesto público de apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), o indicado combinou críticas a pontos sensíveis da atuação do STF, acenos diretos ao Legislativo e uma defesa de perfil mais contido para a Corte.
A fala inicial foi estruturada para dialogar com as resistências identificadas ao longo de sua articulação política. Messias alternou elogios institucionais ao Supremo com diagnósticos sobre a necessidade de ajustes, sobretudo em temas que mobilizam o Senado, como decisões monocráticas, o papel do Judiciário em questões políticas e temas sensíveis como o aborto.
Logo na abertura, adotou um tom de equilíbrio ao tratar da atuação do tribunal:
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— Entre erros e acertos, o STF vem se mostrando firme como guardião da Constituição. (...) A credibilidade da Corte é um compromisso e uma necessidade. Precisamos, por sua importância, que o STF se mantenha aberto permanentemente ao aperfeiçoamento e disponha de ferramentas de transparência e controle.
Ainda ao tratar de sua trajetória, fez referência à passagem pelo governo Dilma Rousseff, ressaltando o caráter técnico da função:
— Em 2015, exerci uma função técnica de assessoramento direto no governo Dilma. Foi um período desafiador, em que cumpri meus deveres com fidelidade e responsabilidade.
— Quero deixar claro: sou totalmente contra o aborto, absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer ativismo sobre isso. Agora, é importante separar a convicção pessoal, a posição institucional e a decisão jurisdicional.
Na sequência, reforçou o entendimento de que a competência é do Legislativo:
— Como AGU, apresentei parecer ao STF defendendo a competência do Congresso para legislar sobre aborto, porque assim diz a Constituição. Aborto é crime, e isso está dito na manifestação que entreguei ao Supremo.
Messias afirmou que sua atuação foi estritamente técnica:
— Não foi feita consideração de cunho moral ou religioso, mas a defesa da legalidade e da competência do Poder Legislativo.
Ao tratar do tema, também fez referência às consequências sociais e jurídicas:
— O aborto deve ser objeto de reprimenda. É uma tragédia humana. Mas é preciso olhar com humanidade para a mulher, para a criança, para o adolescente.
— A legitimidade se dá pela colegialidade. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do STF. A colegialidade protege a percepção pública de politização do julgamento e promove segurança jurídica.
Outro eixo central do discurso foi a defesa de um Judiciário mais contido, em linha com críticas recorrentes de parlamentares ao chamado ativismo judicial.
— Nem ativismo nem passivismo. A palavra é equilíbrio. O Judiciário deve cumprir papel complementar, não como protagonista ou substituto dos gestores e legisladores.
Messias também destacou a necessidade de cautela na atuação da Corte em temas sensíveis:
— Cortes devem ser cautelosas ao operar mudanças divisivas que interfiram em desacordos morais razoáveis da sociedade. A autocontenção é parte essencial desse processo.
— Como defende o presidente desta Casa, o Congresso é o espaço de mediação política. Quando a temperatura se eleva, cabe ao Parlamento arbitrar pela pacificação dos poderes.
Também houve um gesto institucional mais amplo. Ele afirmou que seu périplo pela Casa foi uma “escola” e agradeceu a atenção dos senadores ao longo dos últimos meses.
— Quero enaltecer a atuação de Rodrigo Pacheco na condução da PEC 8/21.
A proposta foi aprovada no Senado no fim de 2023 e limita decisões monocráticas no STF. O texto está parado na Câmara, aguardando a criação de comissão temática.
Na véspera da sabatina, os dois almoçaram juntos. O encontro antecedeu uma nota de apoio do PSB ao indicado e ajudou a reduzir resistências nos bastidores.
Religião e Estado laico
Em boa parte da sua fala inicial na sabatina, Messias tratou de sua trajetória pessoal e destacou sua formação evangélica. Frequentador da Igreja Batista, disse ser um “servo de Deus”. Ao mesmo tempo, ponderou que suas convicções não estão acima da laicidade do Estado:
— O Estado é laico, mas é uma laicidade colaborativa. Juiz que coloca convicções religiosas acima da Constituição não é juiz.
Antes de começar a responder os questionamentos dos senadores, o indicado se emocionou ao afirmar que pretende decidir com firmeza, caso seja aprovado ao STF, mas sem perder a humanidade