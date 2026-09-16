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STF "Abra as contas" e "me respeite": as mensagens entre Gilmar, Nunes Marques e Fux antes de sessão Trocas de mensagens revelam escalada de tensão entre ministros antes de sessão marcada por bate-boca e pedido de vista

Mensagens trocadas entre o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e os ministros Kassio Nunes Marques e Luiz Fux revelam a tensão na Corte mesmo antes do julgamento sobre as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. Os diálogos, que ocorreram na semana passada, foram revelados pelo portal Metrópoles e confirmados pelo GLOBO.

Em uma das conversas, Gilmar cobrou Nunes Marques a não se manifestar em processos relacionados ao caso Master e chegou a dizer que o colega deveria "abrir as contas" antes de participar dos julgamentos. Nunes Marques se declarou impedido na sessão desta terça-feira, depois que vieram a público diálogos extraídos do celular de Vorcaro que fazem referência a seu filho, o advogado Kevin Nunes Marques. No plenário, o ministro negou qualquer relação irregular com o Banco Master e afirmou ter "absoluta isenção".

Gilmar: Vamos agora discutir na turma ou no plenário, o que existe? Todos dizendo q vcs são reféns do André (Mendonça) ... ok abram as contas.

Gilmar: Vc e o Fux parecem servis, submissos...

Gilmar: Assumam que estão ferrados e saiam dos processos. Abram as contas

Kassio: Me respeite Gilmar. Isso não é postura

Gilmar: Vc tem de sair do tse também

Kassio: Então não me tecle pois não falo com que não me respeita

Gilmar: Abra as suas contas antes de julgar qualquer coisa desse caso na turma

Kassio: Abro com o maior prazer. Há 15 anos que presto contas de tudo como juiz.

Gilmar: Kassio, papo encerrado. Marmelada não dah. Jah falei com Fux. Eu entendo de Malandro.

Kassio: Claro que você entende ...

Gilmar: Tramoias ....

A discussão entre Gilmar e Nunes Marques teve como pano de fundo o julgamento, na Segunda Turma, da decisão de André Mendonça que havia determinado o afastamento de Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal. Gilmar pediu vista do processo, mas Fux e Nunes Marques apresentaram seus votos logo em seguida, formando maioria para manter a decisão de Mendonça. A sequência foi interpretada pelo decano como sinal de uma atuação combinada entre os três ministros.

Depois da discussão, o presidente do TSE bloqueou Gilmar no WhatsApp.





"Não encher meu saco"

Gilmar também teve uma discussão por WhatsApp com Fux. O decano questionou a conduta do colega no julgamento da Segunda Turma e afirmou que o episódio revelava “qualquer coisa menos postura institucional”, acrescentando que esperava que aquilo não se repetisse.

Fux respondeu que Gilmar poderia fazer esse tipo de cobrança "para quem você quiser" e acrescentou: "Pra cima de mim não. Ninguém nesse mundo diz pra mim como agir". Gilmar então disse que Fux deveria se limitar a atuar como presidente da Segunda Turma. O colega encerrou a conversa: "Cuide de não encher meu saco!".

As mensagens antecederam a sessão desta terça-feira, convocada para discutir os desdobramentos do relatório da Polícia Federal com diálogos atribuídos a Vorcaro e referências a Moraes e a outras autoridades. O julgamento expôs publicamente as divisões que já vinham se aprofundando nos bastidores da Corte.

A sessão também foi marcada por novos embates. Gilmar e Mendonça discutiram no plenário, num momento em que o decano chegou a falar com o colega com o dedo em riste. O julgamento acabou interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino, adiando uma definição sobre o caso.

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