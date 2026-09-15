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Supremo Tribunal Federal

'Abro sessão consciente do desafio de conduzir tribunal por período difícil', diz Fachin

Declarações ocorreram na abertura do julgamento do STF sobre a petição que aponta supostas mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

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Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que 'Abre sessão consciente do desafio de conduzir tribunal por período difícil'Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que 'Abre sessão consciente do desafio de conduzir tribunal por período difícil' - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse reconhecer um "período difícil" na Corte e afirmou que vê um "desafio" na condução da sessão desta terça-feira, 15.

As declarações ocorreram na abertura do julgamento do STF sobre a petição que aponta supostas mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na ocasião, Fachin disse que não se trata de um "dia comum" e que não estão sob julgamento "pessoas", mas sim "fatos" e "questões jurídicas".

"Abro esta sessão consciente de que esta presidência e este colegiado tem diante de si o dever de conduzir este tribunal por um período difícil de sua história, preservando aquilo que lhe é essencial: sua independência, sua colegialidade, sua autoridade e sua fidelidade à Constituição", declarou.

Fachin prosseguiu: "É nesse espírito que proponho que enfrentemos o momento. Não se julgam pessoas. Julgam-se fatos e questões jurídicas. Não se antecipa o mérito antes de resolvida a validade processual".

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O ministro ainda disse ver "seres humanos" na Corte e afirmou que, nessa condição, erram, divergem e mudam de entendimento.

"A divergência é legítima, o confronto processual, não. E a decisão pertence ao plenário, não a um ministro individualmente. São premissas simples, mas, em momento de tensão institucional, é necessário dizer o que deve orientar a nossa atuação", declarou.

Além de ser responsável por abrir os trabalhos como presidente da Corte, Fachin é relator do processo e, portanto, também inicia as apresentações de voto dos ministros.

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