Abstenção e pesquisas podem mudar rumo das eleições, avalia presidente da ABRAPEL

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A cientista política e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (ABRAPEL), Mara Telles, avalia que as eleições deste ano poderão ser decididas por dois elementos: as pesquisas de intenções de voto e a abstenção. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ela ressaltou que os institutos "não têm que acertar", mas que possuem o poder de influenciar na reta final.

"Sim, as pesquisas mudam os rumos das eleições na reta final. Pode ser que influenciem um plebiscito, pelo voto útil. Claro que o eleitor pode ser racional, sobretudo agora que temos essa polarização, mas as pesquisas criam cenários e têm capacidade de impactar nas escolhas", afirmou Mara. "Estamos numa guerra de narrativas, sobretudo nos tempos da inteligência artificial. Por isso o eleitor tem que prestar atenção", observou.

"As pesquisas dão uma fotografia do momento atual. Mas o eleitor pode mudar de opinião. Temos inúmeros elementos que podem mudar a opinião do eleitor que não está cristalizado, que não tem uma posição de afeto com o candidato", completou a presidente da ABRAPEL.

Segundo Mara, até o momento o quadro presidencial demonstra estabilidade nas últimas semanas, com poucas variações e dentro da média. "É um cenário de empate técnico. O quadro não mudou. No geral, o presidente Lula (PT) está muito forte no Nordeste, com uma redução na votação que teve em 2022. Ele voltou a crescer um pouco entre as mulheres, e em 2022 ele ganhou entre mulheres e pessoas de zero a dois salários mínimos. Já Flávio Bolsonaro (PL) tinha crescido entre mulheres, mas parece que estagnou. Ou seja, o quadro está congelado", avalia a cientista política.

Sobre a queda do escritor e candidato Augusto Cury (Avante), Mara definiu como um "voo de galinha". "Ele chegou a 11% nas pesquisas, teve um voo de galinha, o que não é incomum. Tem a ver com o fato de ele ser novidade, ele cresceu nesse espaço porque apresentou algo interessante, se mostrou como alguém com um discurso que não era de guerra, mas de cura. A fórmula foi repetir outros 'outsiders', como João Dória em São Paulo e Alexandre Kalil em Belo Horizonte. Só que o Cury foi além, tentou ser um 'outsider' dentro do afeto. Ele caiu porque é fácil crescer num primeiro momento, mas é difícil transformar visibilidade em intenção de voto. Foi o que ele não deu conta", descreveu Mara.

ABSTENÇÃO

Outro detalhe decisivo apontado pela pesquisadora diz respeito à abstenção. "Nas pesquisas, quando perguntamos os fatores que influenciam na abstenção, está principalmente a distância da urna até a casa do eleitor. Quanto mais distante, menor é a disposição desse eleitor de votar. Isso ocorreu especialmente na população que ganha de zero a dois salários mínimos e que visivelmente é eleitorado lulista", observou Mara Telles.

"As pesquisas não conseguem capturar a abstenção. Um momento de apatia pode gerar um menor comparecimento às urnas. E isso ocorre mais no eleitorado lulista e do Nordeste, que mora mais distante do local de votação, portanto se abstém mais", completou.

"Temos também a questão da corrupção, que é muito complexa, principalmente quando se discute a questão que se discute quanto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se o eleitor passa a perceber que todos são corruptos, isso desmobiliza a campanha. Além disso, outros elementos podem entrar, como compra de votos. Afinal, o dinheiro também mobiliza o comparecimento, aqueles que buscam e levam o eleitor para votar. Não para presidente, mas em eleições proporcionais", concluiu Mara.

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