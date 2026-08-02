"Acabamos de homologar Lula à presidência e Alckmin vice", diz Edinho Silva
Declaração foi dada durante a Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, disse na manhã deste domingo, 2, que a sigla homologou a candidatura da chapa do presidente Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, à reeleição para o Executivo.
A declaração foi dada durante a Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo.
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Edinho destacou que os coordenadores de campanha, partidos da coligação e movimentos sociais se reuniram ontem para debater os rumos da campanha que mira a reeleição de Lula.
"Vamos fazer a disputa nos territórios. Vamos identificar, em cada cidade e em cada estado do Brasil, aquilo que o governo do presidente Lula fez para mudar a vida do povo brasileiro", salientou.
Lula deve falar na convenção, marcada para oficializar a sua candidatura à reeleição, após as 12h, de acordo com a assessoria do presidente.