Acabou o "nevou": prefeito João Campos escurece o cabelo

A- A+

"Voltei, Recife!". Foi com essa frase, trecho do famoso frevo de Alceu Valença, que o prefeito da capital pernambucana, João Campos, anunciou, na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (14), a volta à cor original do seu cabelo. O gestor havia "nevado" as madeixas para curtir o Carnaval.

João Campos pintou o cabelo, na técnica conhecida como "nevou", para celebrar o Carnaval do Recife. Ele mostrou o visual, que adotou após toda uma expectativa e desafio lançado, na última quinta-feira (8), dia da abertura da Folia de Momo na capital pernambucana.

Já sem os fios platinados, o prefeito participa de coletiva de imprensa para detalhar o balanço do Carnaval 2024.

A moda lançada por João Campos foi adotada por prefeitos de outras cidades de Pernambuco e até de fora do Estado, que também clarearam as madeixas.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Dirigente do Fed minimiza CPI mais forte que esperado e vê inflação nos EUA ainda em queda