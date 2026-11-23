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Letras jurídicas Academia Pernambucana de Letras Jurídicas terá nova gestão e amplia espaço para mulheres Cerimônia de posse está marcada para a quarta-feira (25), na Faculdade de Direito do Recife

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (APLJ) terá uma nova diretoria a partir desta quarta-feira (25), quando o advogado Fernando José Pereira de Araújo assume a presidência da instituição para o biênio 2026-2028. A cerimônia será realizada às 16h, na Faculdade de Direito do Recife, e contará também com o lançamento dos Anais do Jubileu de Ouro da APLJ – Memória da Sessão Comemorativa e a posse como nova acadêmica da promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) Deluse Amaral Rolim Florentino.

Durante visita à Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (23), o novo presidente apresentou algumas das prioridades da gestão. Entre as iniciativas está a criação do Concurso Monográfico Urbano Vitalino de Melo Filho, em parceria com o instituto que leva o nome do jurista, ex-integrante da Academia.

"Conseguimos a aprovação do Instituto Urbano Vitalino de Melo Filho para realizar uma monografia jurídica, um concurso monográfico", explicou Fernando. A proposta é estimular a produção acadêmica entre estudantes de Direito de todo o país, com premiação para os três melhores trabalhos.

"Vai ser um tema envolvendo a questão da Justiça nesse mundo cibernético, de como o Direito e a Justiça vão funcionar para conviver nesse mundo de hoje, inclusive com a inteligência artificial", afirmou. A previsão é divulgar ainda neste ano as regras de participação e organizar, em 2027, a banca avaliadora e a seleção dos trabalhos.

Outra frente da gestão será ampliar a divulgação das atividades acadêmicas da instituição. "A gente quer encontrar uma forma de sempre dar conhecimento às coisas que acontecem, como as palestras e conferências dos nossos membros", destacou.

Para Fernando, a trajetória da instituição reforça o compromisso do estado com a preservação da produção jurídica. "Ninguém tem mais autoridade do que Pernambuco para preservar, cuidar e velar pelas Letras Jurídicas no Brasil. É isso que nos dá força para lutar pela preservação, conservação e progresso das Letras Jurídicas", declarou.

Fundada há cinco décadas, a APLJ é a segunda Academia de Letras Jurídicas mais antiga do Brasil. A instituição reúne magistrados, desembargadores, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, advogados, professores, escritores e pesquisadores, com atuação voltada ao estudo, ao aperfeiçoamento e à difusão das Letras Jurídicas.

Representatividade

Prestes a assumir a Cadeira nº 40 da APLJ, a promotora Deluse Amaral Rolim Florentino destacou a importância de ampliar a participação feminina nos espaços de produção jurídica e reflexão acadêmica. A nova acadêmica também pretende levar à instituição sua experiência na defesa dos direitos das mulheres.

Nos últimos anos, Deluse coordenou a Comissão Nacional de Mulheres da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), onde participou de iniciativas voltadas à promoção da equidade de gênero e ao acompanhamento de projetos legislativos relacionados aos direitos das mulheres.

Deluse também ressaltou o avanço da participação feminina na própria Academia. Após dois mandatos consecutivos de Rosana Grinberg, primeira mulher a presidir a instituição, a APLJ conta atualmente com 11 mulheres entre seus integrantes.

"Como mulher, assumir essa cadeira representa também uma bandeira. Tenho um olhar voltado para a defesa dos direitos das mulheres e quero fomentar as Letras Jurídicas também na área de equidade de gênero", afirmou.



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