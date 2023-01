A- A+

Petição Ação de deputado bolsonarista contra Flávio Dino por atos golpistas no DF é rejeita pelo STF Segundo Alexandre de Moraes, não há indícios mínimos de ilícito nos atos do ministro da Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou uma petição apresentada pelo deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. A decisão foi assinada na última quinta-feira e publicada na tarde desta sexta (13).

Na petição, o bolsonarista alegava que o ministro da Justiça teria conhecimento prévio dos ataques antidemocráticos e golpistas em Brasília no último domingo e mesmo assim se omitido na hora de adotar as medidas necessárias para evitá-los. O parlamentar pedia, entre outras ações, o afastamento de Dino.

Segundo Moraes, não há indícios mínimos de ilícito nos atos de Dino. Assim, instaurar uma investigação sem justa causa representaria “injusto e grave constrangimento”, na avaliação do magistrado. Nikolas, ao acionar o STF, chegou a comparar a situação de Dino com a do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

atos golpistas Governo federal estuda pacote de mudanças legais na segurança do DF