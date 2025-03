Acenos ao Congresso, 8 de janeiro e eleições 2026: os recados da posse de Padilha e Gleisi

A- A+

A cerimônia de posse dos ministros Alexandre Padilha na Saúde e de Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais na tarde desta segunda-feira foi marcado por recados ao Congresso, ao titular da Fazenda, Fernando Haddad, e comparação com a situação do governo recebida do ex-presidente Jair Bolsonaro para exaltar a atual gestão, em uma prévia do que deve ser a campanha eleitoral de 2026. Veja abaixo os principais recados:



Relação com Haddad

Crítica da política econômica do governo no período em que esteve à frente do PT, Gleisi Hoffmann fez uma sinalização ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad:

— Tenho plena consciência do meu papel que é da articulação política.Estarei aqui, ministro Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do crescimento, com emprego e renda.



Sinalização ao Congresso

Conhecida no mundo político por marcar posição em alguns temas, Gleisi tentou sinalizar humildade na relação com o Congresso:

— Faço um agradecimento muito especial aos presidentes Hugo Motta, que preside a Casa a qual eu pertenço, e Davi Alcolumbre, que preside a Casa a qual já pertenci. Obrigado pelas suas presenças, pelas manifestações de estímulo e acolhida. Nós vamos ter uma atuação conjunta em defesa do povo e do país. Presidente Hugo, presidente Alcolumbre, com vocês quero manter a reeleição respeitosa, franca, solidária e direta. Não tenham dúvidas que estarei sempre aqui para conversar, ouvir críticas e acolher sugestões.



Fidelidade à Lula

Tanto Gleisi como Padilha exaltaram a atuação de Lula como presidente em seus discursos. A escolha dos dois, ambos do PT, foi criticada por aliados do governo por representar uma espécie de "guinada à esquerda" do presidente.

— Estou aqui para agradecer. Gratidão ao presidente Lula por ter me confiado e sustentado o papel de reabilitar as relações institucionais depois do relacionamento tóxico e abusivo que o governo anterior tinha com o Congresso, o Judiciário, a imprensa e o conjunto da sociedade — disse Padilha, em relação ao seu período à frente das Relações Institucionais.

— Antes do senhor, a cada cinco minutos uma criança morria de fome, filho de trabalhador; a juventude negra não ia pra universidade, o emprego e a renda não eram prioridades. E hoje o senhor continua sendo o presidente do emprego no Brasil. Desde 2012 não tínhamos a geração de empregos que atingimos nos dois últimos anos — afirmou Gleisi.



Ataques à gestão anterior

Os dois ministros também falaram da tentativa de golpe no 8 de janeiro durante seus discursos, em uma demonstração que vão fazer o enfrentamento ao bolsonarismo no governo. O tom antecipa o debate eleitoral de 2026:

— Ao fim daquela duríssima campanha, a democracia venceu. Venceu nas urnas, pela vontade popular, e venceu a trama golpista que culminaria nos atentados de 8 de janeiro de 2023. Venceu pela repulsa da sociedade àquela violência e pela firme reação das instituições, dos presidentes da República, da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal — disse Gleisi.

Padilha falou que “juntos conseguimos impedir o golpe de 8 de janeiro – um plano sórdido que envolvia até mesmo o assassinato do presidente e do vice-presidente escolhidos pelo povo brasileiro”. Em outro, atacou o negacionismo da gestão anterior na área da Saúde.

— Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras.



Vitrine na Saúde

Padilha destacou que estará imbuído de cumprir a principal missão passada por Lula ao convidá-lo para a Saúde: transformar o programa de acesso a especialistas em bandeira do governo.

— Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e menor tempo de espera.

