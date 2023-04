A- A+

brasil "Acho estranha e repudio a denúncia relâmpago", diz Moro sobre decisão da PGR por fala sobre Mendes Em vídeo que viralizou nas redes, ex-juiz aparece rindo e fala em "comprar um habeas corpus" do ministro do STF

O senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR) comentou em suas redes sociais a denúncia da Procuradoria Geral da República de que é alvo por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Em post no Twitter, ele afirmou que acha estranho e repudia a "denúncia relâmpago".

"O culpado pela ofensa ao Min. Gilmar é quem na sexta-feira editou e divulgou trechos do vídeo com malícia. Eu, da minha parte, nunca tive o vídeo. Acho estranha e repudio a denúncia relâmpago. Se a PGR tivesse me ouvido antes, explicaria tudo", afirma o senador.

A recente postagem do @FMouraBrasil esclarece tudo. Brincava-se sobre “cadeia” em festa junina na qual paga-se uma prenda para sair (atenção: não é crime pagar ou receber nesse caso). A não ser que a PGR queira dizer que acusei o Min. Gilmar de “vender” “habeas corpus” contra… pic.twitter.com/XrUV01ZRqY

Na publicação, o ex-juiz explica ainda o contexto do vídeo que viralizou nas redes sociais, onde ele aparece rindo e falando em "comprar um habeas corpus" do ministro do STF.

"Brincava-se sobre “cadeia” em festa junina na qual paga-se uma prenda para sair (atenção: não é crime pagar ou receber nesse caso). A não ser que a PGR queira dizer que acusei o Min. Gilmar de “vender” “habeas corpus” contra “prisão” de festa junina, penso que a denúncia é absurda", justificou.

No trecho, com menos de dez segundos, Moro aparece rindo e responde a uma voz feminina:

"Não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes" diz.

A denúncia da PGR é assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, e se baseia no vídeo. Nela, a vice-procuradora-geral da República afirma que Moro cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Por isso, Lindôra pede a perda do mandato do senador caso a condenação passe de qautro anos de prisão.

