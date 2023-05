A- A+

SÃO PAULO "Acho pior o Stédile na China do que o Bolsonaro na Agrishow", diz Tarcísio sobre feira Governador de SP esteve com o ex-presidente no evento nessa segunda-feira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, nesta terça-feira (2), que não considera um problema a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Agrishow, maior feira agrícola do país.



Na avaliação do governador, a agenda do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) João Pedro Stédile na China como "pior". A declaração foi dada em entrevista à jornalista Andréia Sadi, na Globonews.

— Acho pior o Stédile na China do que o Bolsonaro na Agrishow — afirmou Tarcísio de Freitas.

Ao ser questionado se ele se considerava bolsonarista, o governador afirmou que sim.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou nessa segunda-feira (1º) à Agrishow, maior feira agrícola do país. Acompanhado de Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura e aliado, Bolsonaro fez acenos a parte do agronegócio, com críticas ao governo federal questionando a demarcação de terras indígenas.



O ex-presidente sugeriu ainda que, se Lula atender "10% do que reivindicam" as comunidades indígenas e quilombolas, o agronegócio será prejudicado.

