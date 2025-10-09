A- A+

negociações 'Acho que nosso problema com os EUA será resolvido', diz Lula em inauguração de fábrica da BYD Chanceler brasileiro conversou nesta quinta com secretário escalado para negociar com o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (9) que acha que o "problema" do Brasil com os Estados Unidos será resolvido após a ligação entre ele e o presidente americano Donald Trump na última segunda-feira (6).

— Aquilo que parecia impossível, eu tive uma conversa com o presidente Trump por meia hora no telefone e acho que o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido também. Porque a gente quer estar bem com a China, estar bem com os Estados Unidos, com a Argentina, Uruguai, Bolívia, não queremos estar mal com nenhum país — disse Lula durante evento de inauguração da primeira fábrica da BYD no Brasil, em Camaçari, na Bahia.

Lula afirmou que o governo brasileiro não deseja contencioso com nenhum país, nem mesmo com os Estados Unidos, que impos uma sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros.

— Nós não temos preferências por países, queremos estabelecer uma relação civilizada com o mundo, por isso defendemos o multilateralismo, por isso não concordamos quando os EUA deicidiram taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras — completou o presidente.

Mais cedo, em entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia, Lula disse que Trump foi "gentil" durante a o telefonema entre os dois. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, escalado por Trump para ser o interlocutor da Casa Branca na negociação comercial com o Brasil, conversou com sua contraparte no governo brasileiro, o chanceler Mauro Vieira.

A convite de Rubio, eles e Vieira vão se reunir em Washington, em data a ser definida. De acordo com uma nota divulgada pelo Itamaraty, o objetivo é “dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes.”

Vieira e Rubio acertaram de se encontrar e reunir as respectivas equipes rapidamente. O objetivo é preparar o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Os dois mandatários tiveram uma conversa telefônica de meia hora na última segunda-feira.

