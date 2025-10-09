Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negociações

'Acho que nosso problema com os EUA será resolvido', diz Lula em inauguração de fábrica da BYD

Chanceler brasileiro conversou nesta quinta com secretário escalado para negociar com o Brasil

Reportar Erro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à linha de montagem de veículos da BYD, na BahiaPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à linha de montagem de veículos da BYD, na Bahia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (9) que acha que o "problema" do Brasil com os Estados Unidos será resolvido após a ligação entre ele e o presidente americano Donald Trump na última segunda-feira (6).

— Aquilo que parecia impossível, eu tive uma conversa com o presidente Trump por meia hora no telefone e acho que o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido também. Porque a gente quer estar bem com a China, estar bem com os Estados Unidos, com a Argentina, Uruguai, Bolívia, não queremos estar mal com nenhum país — disse Lula durante evento de inauguração da primeira fábrica da BYD no Brasil, em Camaçari, na Bahia.

Lula afirmou que o governo brasileiro não deseja contencioso com nenhum país, nem mesmo com os Estados Unidos, que impos uma sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros.

Leia também

• TCU investigará uso de Lei Rouanet em ato de Lula e Boulos em pré-campanha de 2024

• CPI do INSS: Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato ligado a irmão de Lula

— Nós não temos preferências por países, queremos estabelecer uma relação civilizada com o mundo, por isso defendemos o multilateralismo, por isso não concordamos quando os EUA deicidiram taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras — completou o presidente.

Mais cedo, em entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia, Lula disse que Trump foi "gentil" durante a o telefonema entre os dois. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, escalado por Trump para ser o interlocutor da Casa Branca na negociação comercial com o Brasil, conversou com sua contraparte no governo brasileiro, o chanceler Mauro Vieira.

A convite de Rubio, eles e Vieira vão se reunir em Washington, em data a ser definida. De acordo com uma nota divulgada pelo Itamaraty, o objetivo é “dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes.”

Vieira e Rubio acertaram de se encontrar e reunir as respectivas equipes rapidamente. O objetivo é preparar o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Os dois mandatários tiveram uma conversa telefônica de meia hora na última segunda-feira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter