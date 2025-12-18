A- A+

Negócios Acionista da Warner negocia venda da CNN para investidor de NY, diz jornal Conversa ocorre após recusa da oferta da Paramount. Warner busca comprador para seu negócio de TV enquanto avança em negociações para vender estúdios de cinema e streaming à Netflix

O investidor proeminente de Nova York, Soo Kim, fundador do fundo hedge Standard General, foi procurado por pelo menos um grande acionista da Warner Bros Discovery para adquirir a totalidade ou parte de seus ativos de televisão a cabo, incluindo a CNN, segundo fontes citadas pelo jornal Financial Times.

De acordo com as fontes, Kim tem mantido conversas sobre a possibilidade de comprar ou investir nas redes de televisão da Warner Bros. O acionista que procurou Kim não pôde ser identificado imediatamente, aponta o FT.

O jornal britânico lembra que Kim, um veterano em negócios com dívidas problemáticas, adquiriu participações em empresas em dificuldade, como RadioShack e American Apparel. Além disso, recentemente, a Standard General entrou no setor de jogos com a aquisição da rede de cassinos Bally’s, listada em bolsa, e já realizou negócios anteriores envolvendo redes de tv.

Uma injeção de capital poderia reforçar as perspectivas dos ativos de TV a cabo da Warner, que estão sendo desmembrados como parte da v enda dos ativos de estúdios e streaming do grupo por US$ 83 bilhões para a Netflix.

'Pode ser um problema': Trump afirma que estará envolvido na decisão sobre compra da Warner pela Netflix

O anúncio sobre a potencial transação ocorre depois de a Warner Bros. ter pedido, na quarta-feira, que seus acionistas rejeitassem a oferta hostil de US$ 108 bilhões da Paramount para comprar todo o conglomerado de mídia.

Procurado pelo FT, Kim se recusou a comentar. A WBD não respondeu a um pedido de comentário.

A Paramount ofereceu US$ 30 por ação em dinheiro aos acionistas da Warner. No entanto, o conselho do grupo afirmou que a proposta da Paramount era arriscada demais e não contava com financiamento garantido. A Paramount, liderada pelo diretor-executivo David Ellison, filho do fundador da Oracle, Larry Ellison, negou veementemente a acusação.

O acordo com a Netflix, que inclui a incorporação da HBO, está avaliado em US$ 27,75 por ação em dinheiro e ações. A WBD afirmou que seu negócio remanescente de redes de televisão poderia ter um valor adicional, de forma independente, de alguns dólares por ação.

Segundo o jornal, a Paramount contestou essa avaliação, observando que o negócio de TV a cabo carrega um alto nível de endividamento em um momento em que a audiência da TV tradicional está encolhendo. O FT acrescenta que um financiador de private equity como Kim poderia oferecer um voto de confiança e uma injeção de capital para o negócio de TV a cabo, que inclui a CNN, o Food Network e o Discovery Channel.

A Standard General tem experiência prévia em jornalismo televisivo. Em 2010, adquiriu o grupo de emissoras locais Young Broadcasting após um processo de falência. Posteriormente, combinou a Young Broadcasting com grupos rivais, vendendo por fim o conglomerado resultante, conhecido como Media General, para a Nexstar Broadcasting.

Em 2022, a Standard General anunciou m acordo de quase US$ 9 bilhões para comprar a Tegna, um grupo de televisão local com dezenas de emissoras, com financiamento do grupo de private equity americano Apollo. Após forte oposição política e regulatória, o negócio foi encerrado em 2023, informa o Financial Times.

No ano passado, Kim adquiriu o contrato de gestão do campo de golfe municipal Ferry Point, no Bronx, em Nova York, pagando dezenas de milhões de dólares à Trump Organization.

