Bahia ACM Neto critica 'panelinha' do PT na BA e ironiza evento em Salvador: "Lula não saiu muito feliz' Ex-prefeito classificou aniversário do partido como "fracasso"

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou, no sábado (7), a formação de uma "chapa puro-sangue" do PT para a eleição ao Senado na Bahia. Ex-prefeito de Salvador, ele também ironizou o evento de aniversário do partido realizado na capital baiana, o qual classificou como "fracasso", assim como o restante da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em território baiano.

— Eu imagino que o presidente Lula não saiu muito feliz dessa sua passagem aqui no nosso Estado, porque acho que ele se deparou com um público limitado, tanto no dia de ontem (sexta-feira) quanto no dia de hoje (sábado). Imagino que eles, com toda a estrutura do governo do Estado, com toda a capacidade de mobilização, não receberam o presidente Lula como ele esperava, e o PT não marcou seu aniversário aqui à toa — afirmou ACM Neto durante o evento Furdunço, no carnaval de Salvador.

'Panelinha'

ACM Neto também comentou sobre o anúncio de que o senador Ângelo Coronel deixará o PSD. O parlamentar confirmou ao GLOBO que sairá do partido após perder espaço na montagem da chapa majoritária de 2026.

O PT pretende lançar as candidaturas do senador Jaques Wagner e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ambos do partido do presidente Lula. O ex-prefeito de Salvador classificou a articulação petista como "traição" e acenou a Coronel.

— Se alguém está vivendo problemas de traição, são eles (base governista). No final de contas, praticamente colocaram para fora o senador Ângelo Coronel, que teria o legítimo direito de ser candidato à reeleição na chapa governista, depois de 10 anos, dois como presidente da Assembleia, oito como senador, prestando relevantes serviços à Bahia e, simplesmente, para prevalecer a chapa puro-sangue, a chapa da panelinha, eles tiraram o Coronel — afirmou.

Saída do PSD

Coronel disse ao GLOBO que sairá do PSD por ter sido destituído das funções partidárias e orientado a buscar outra legenda caso queira disputar a eleição. Segundo ele, o recado foi direto.

— A mudança ainda não ocorreu, mas a tendência é ocorrer. Estou estudando qual o melhor partido. É uma decisão que não é somente me abrigar, mas não deixar. Minha saída do PSD é com o coração dilacerado. Eu fui destituído ontem. Ontem o presidente Otto (Alencar) disse que minha permanência era insustentável. Por isso, ele deu o veredito para eu procurar partido para concorrer — afirmou.

A versão é reforçada por declaração pública de Alencar, que é presidente estadual do PSD e disse considerar “insustentável” a permanência de Coronel no partido, diante do novo desenho político.

O pano de fundo é a construção da chamada “super chapa dos vencedores”, defendida pelo PT baiano. O arranjo prevê a reeleição de Jerônimo ao governo e as duas vagas ao Senado ocupadas por petistas — o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O desenho exclui Coronel, que buscava espaço para renovar o mandato, e vinha ampliando o atrito entre PT e PSD na base governista.

PSD vai apoiar Lula

Alencar participou do evento que comemorou os 46 anos do PT, na capital baiana, neste sábado. Na ocasião, o senador declarou apoio à pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

