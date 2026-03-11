A- A+

Caso Master ACM Neto diz em vídeo que está à disposição para esclarecer contrato milionário com Master e Reag Empresa de consultoria do ex-prefeito recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da gestora Reag, segundo relatório do Coaf

O vice-presidente do União Brasil e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, afirmou nesta terça-feira (11) que está à disposição para prestar esclarecimentos sobre os contratos de consultoria firmados por sua empresa com o Banco Master e a gestora de recursos Reag.

A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, após reportagem do GLOBO revelar que uma empresa do ex-prefeito de Salvador recebeu R$ 3,6 milhões das duas instituições financeiras, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central.

No vídeo, ACM Neto afirmou que irá se colocar "inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos necessários" ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele disse, ainda, que seus advogados vão apresentar requerimentos aos órgãos para que seja apurado o vazamento de dados sigilosos.

ACM Neto afirmou que no fim de 2022, após deixar o serviço público, passou a dedicar parte do tempo a atividades empresariais.

— No final de 2022 eu passei a dedicar parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, constituí uma empresa de consultoria que teve alguns clientes no Brasil, dentre esses clientes estavam o Master e a Reag — disse.

Segundo ele, os contratos foram firmados de forma regular e à época, e as empresas não eram alvo de questionamentos.

— Todos os contratos foram feitos de maneira transparente. Tem contrato assinado, nota fiscal emitida, tributo recolhido e, principalmente, o serviço prestado — afirmou.

A empresa A&M Consultoria Ltda., da qual ACM Neto é sócio ao lado de sua mulher, foi constituída em 28 de dezembro de 2022 e tem capital social de R$ 2 mil. Segundo dados da Receita Federal, a empresa tem como atividade principal prestar serviços “de consultoria em gestão empresarial” e como atividade secundária atuação “de apoio à educação”.

De acordo com dados do Coaf, de junho de 2023 a maio de 2024, a empresa recebeu R$ 1,55 milhão em 11 repasses da Reag e R$ 1,34 milhão em nove repasses do Master, totalizando R$ 2,89 milhões. Nesse mesmo período, ACM Neto recebeu de sua própria empresa R$ 4,2 milhões em 14 repasses. Antes disso, entre março e junho de 2023, a A&M Consultoria recebeu R$ 422,325 mil do Master e R$ 281,55 mil da Reag.

“Identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”, diz o relatório do Coaf, órgão de inteligência que atua na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

Procurado anteriormente, ACM Neto afirmou que os valores recebidos são referentes a “trabalhos de consultoria efetivamente executados, notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes".

