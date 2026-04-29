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Pesquisa eleitoral ACM Neto e Jerônimo têm empate técnico na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest Pesquisa ouviu 1.200 eleitores do estado entre os dias 23 e 27 de abril

Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral da Bahia divulgada nesta quarta-feira, 29, aponta para um empate técnico entre o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e o atual governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), na disputa pelo Executivo baiano. Os pré-candidatos estão empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno. Na disputa ao Senado, os petistas Rui Costa e Jacques Wagner lideram.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.200 eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-03657/2026.

Em um dos cenários de pesquisa estimulada, ACM Neto registrou 41% de menções, e Jerônimo, 37%. Apesar da vantagem numérica do ex-prefeito, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro. Ronaldo Mansur (PSOL) registrou 1%, e José Estevão, do DC, não pontuou. São 10% os indecisos, e 10% pretendem votar branco ou nulo.

Na simulação de segundo turno entre o ex-prefeito e o governador, ACM Neto registrou 41% de preferência e o petista, 38%. São 12% os indecisos, e 9% votariam em branco ou nulo. Nesse caso, também há empate técnico apesar da vantagem numérica

Senado

A pesquisa também mostrou que os pré-candidatos do PT a disputa ao Senado. Rui Costa e Jacques Wagner registraram 24% e 22% de preferência, respectivamente, liderando contra João Roma, do PL, com 9%, e Angelo Coronel, do Republicanos, com 6%. Delliana Ricelli (PSOL) tem 1%, e Marcelo Santtana (DC) não pontuou. São 16% os indecisos, e 22% pretendem votar branco ou nulo.



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