Ações da Alpargatas caem e dona da Havaianas perde R$ 200 milhões após boicote da direita

Em meio à polêmica com o novo comercial da Havainas, estrelado por Fernanda Torres, as ações da Alpargatas, controladora da marca, registraram perda de R$ 200 milhões na Bolsa.

A queda acontece em meio ao boicote de políticos brasileiros conservadores, que reprovaram a propaganda por, supostamente, conter uma indireta à direita do país. Nela, a atriz afirma aos espectadores que não deseja que eles comecem o ano com o "pé direito".

— Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama — diz Fernanda no comercial.

Por volta das 16h53 desta segunda-feira, as ações da calçadista (ALPA4) recuavam 2,56%, negociadas em R$ 11,42. Mais cedo, por volta das 16h20, os papéis chegaram a cair 3,41%.

O Globo procurou a Alpargatas, controladora da marca Havaianas, mas ainda não obteve resposta sobre a polêmica.

Depois da divulgação do comercial, políticos de direita pediram um boicote à marca. Cassado por ultrapassar o limite de faltas na Câmara dos Deputados, o ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro jogou um par de chinelos no lixo para mostrar aos seguidores a indignação com a propaganda.

Pelas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai começar o ano com o pé direito, mas não será de Havaianas.

— Eu achava que isso aqui era um símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa bandeirinha do Brasil no pé, só que eu me enganei — disse Eduardo, antes de qualificar Fernanda Torres como alguém "declaradamente de esquerda".

Já Nikolas fez um trocadilho com o slogan da marca. "Havaianas, nem todo mundo agora vai usar", escreveu o deputado federal.

