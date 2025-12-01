A- A+

política Acompanhando marido foragido, mulher de Ramagem estende férias de cargo no governo de Roraima Procuradora do estado, Rebeca Ramagem não pediu licença de função apesar de mudança para os EUA após fuga do deputado

Acompanhando o marido foragido nos Estados Unidos, a mulher do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), Rebeca Ramagem, estendeu, na última sexta-feira, em seis dias o período de férias do cargo de procuradora do estado de Roraima. Apesar de não ter tirado licença, Rebeca sugeriu na última semana ter se mudado para os EUA devido a condenação do marido por envolvimento na trama golpista.

A concessão de mais dias de férias a Rebeca Ramagem foi publicada no Diário Oficial de Roraima no dia 28. O novo período de folga da procuradora vai, agora, do dia primeiro até o dia seis de dezembro. As férias referem-se ao período de trabalho entre 2022 e 2023.

Rebeca entrou na carreira em março de 2015. Desde 2020, ela está lotada na Coordenadoria da PGE-RR em Brasília, atuando em nome de Roraima em ações que correm nos tribunais superiores. O órgão disse em nota que ela seguiu regularmente em suas funções até o dia 14 de novembro, uma sexta-feira. Na segunda-feira, dia 17, ela começou o período de férias.

Segundo dados do Portal da Transparência de Roraima, Rebeca Ramagem recebe uma remuneração de R$ 46 mil por mês. Nas redes sociais, ela se descreve como "advogada, delegada e procuradora". Ela, no entanto, não ocupa mais um cargo na polícia.

Uma das suspeitas da Polícia Federal é a de que Ramagem tenha deixado o país de carro, cruzando a fronteira em Roraima para a Venezuela ou a Guiana, e, em seguida, desloando-se para os Estados Unidos. Ele teria deixado o Brasil ainda em setembro. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal.

Após o caso vir à tona, Rebeca publicou no Instagram um vídeo no qual mostra a sua chegada aos EUA junto às filhas, onde são recebidas por Alexandre Ramagem no aeroporto. No texto que acompanha a gravação, ela chega a dizer que mantém "a esperança de um dia voltar a um Brasil". Dias depois, ela fez uma segunda publicação na qual narrou que foi abordada pela Polícia Federal ao embarcar no aeroporto do Galeão ao deixar o país. Com um mandado de busca pessoal expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, os agentes teriam apreendido o celular e o computador da procuradora.

