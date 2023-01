A- A+

Encontro Acompanhe o encontro dos governadores do Consórcio Nordeste Evento está sendo realizado no Centro de Convenções, em João Pessoa

Na reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, no Centro de Convenções, em João Pessoa, na Paraíba, que começou agora há pouco, cada governador irá apresentar três pautas prioritárias dos seus respectivos estados. Essas demandas vão compor um documento que será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa reunião ainda este mês, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Logística para o transporte, mudanças no ICMS, energias renováveis e combate à fome serão alguns dos temas que vão entrar na pauta da reunião do consórcio, que está sendo realizada pela primeira vez na Paraíba.

Todos os governadores compareceram ao evento. Há também representantes do Governo Federal participando da reunião, além de deputados federais e estaduais. O encontro tem como anfitrião o governador da Paraíba e presidente do consórcio, João Azevedo. A segurança no entorno do local do evento foi reforçada pela Polícia Militar da Paraíba.

Na abertura da reunião, o governador João Azevedo disse que o país precisa retomar o pacto federativo entre o Goveno Federal e os estados. Essa necessidade, segundo ele, nasce por conta da relação de atrito nos últimos quatro anos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os governadores.

No encontro, também haverá apresentação do Consórcio Nordeste – Relatório de Atividades, estrutura e mecanismos de funcionamento. A especialista em desenvolvimento regional, economista e socióloga Tânia Bacelar vai apresentar o Projeto Nordeste 2023-2033. Logo após, o governador João Azevêdo fará pronunciamento e será divulgada a Carta da Paraíba.

A imprensa não tem acesso à reunião, que está sendo realizada a portas fechadas. Ao término do encontro os governadores irão conceder uma entrevista coletiva.

