GOVERNO Acordo com Embraer é um dos 13 que deverão ser assinados por Lula Para ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, parceria com a portuguesa Ogma é estratégica

Um dos acordos que deverão ser oficializados durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal é o que prevê a produção do avião de combate Super Tucano. Será uma parceria da Embraer com a portuguesa Ogma. Assim que chegou a Lisboa, na manhã desta sexta-feira, o presidente postou em suas redes sociais que 13 acordos serão assinados durante a sua passagem pelo país.

A linha de montagem do turboélice de defesa seguirá o padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Publicada pela "CNN" ontem, a notícia foi confirmada pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que classificou a parceria como estratégica:

"A Embraer é uma empresa privada, já foi estatal. É uma parceria estratégica porque a Embraer é um patrimônio brasileiro. Foi uma grande estatal que possibilitou a gente ser o terceiro produtor de aviões, seja de defesa, seja comercial, do mundo".

