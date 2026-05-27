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ELEIÇÕES 2026 Acordo de Flávio com partidos do Centrão trava após crise por mensagens com Vorcaro Federação União-PP e Republicanos tendem a não embarcar na coligação do senador

O afastamento de partidos do Centrão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a crise provocada pelas mensagens trocadas com Daniel Vorcaro tornou as opções de vice para a corrida presidencial mais restritas e reforçou a tendência de uma chapa pura, com a vaga ficando com o PL.

Havia a expectativa que a federação União-PP indicasse a vaga, mas os comandos das duas siglas dizem que hoje um apoio ao senador é considerado cada vez mais remoto.

Um movimento para o apoio formal dos dois partidos havia crescido, mas as legendas se afastaram após o escândalo do caso Master atingir o pré-candidato do PL e também o presidente do PP, Ciro Nogueira.

O dirigente do PP e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, são próximos de Flávio e, ainda que não tivessem ainda garantido um apoio, participavam de perto das articulações envolvendo as alianças com o PL e discutiam opções de candidatos a vice.

Flávio teve suas alianças colocadas em risco após ter sido protagonista de uma crise envolvendo o Master. O desgaste teve início há duas semanas após a divulgação, pelo site Intercept, de conversas e áudios envolvendo cobranças de dinheiro por Flávio ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, para a realização do filme sobre a trajetória do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Integrantes da cúpula da federação União-PP temem que novos casos venham a ser revelados e isso também respingue na estratégia dos partidos de tentar crescer na eleição. O principal objetivo das legendas é formar o maior número possível de deputados e senadores e há um receio, caso a campanha se vincule a Flávio, de que isso prejudique essa estratégia.

Os próprios presidentes do PP e União Brasil também têm ligações com Vorcaro e poderiam se desgastar mais ainda caso se associassem a Flávio. Há uma crítica de que o pré-candidato do PL não tem sido transparente sobre o que ainda pode ser revelado contra ele e que apoiar Flávio pode ser uma aposta arriscada.

O distanciamento não é ligado diretamente ao desempenho eleitoral do senador nas pesquisas. Há uma avaliação de integrantes desses partidos de que Flávio não é solidário diante do desgaste, também relacionado ao banco Master, enfrentado pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, que chegou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga pagamento de propina, algo que o parlamentar nega.

De acordo com relatos, Ciro está bastante incomodado com Flávio e isso tem influenciado um afastamento de toda a federação dele. Aliados do presidente do PP disseram que Flávio chegou a procurar o aliado por telefone para tentar desfazer o desgaste, mas que não houve abertura para uma reaproximação.

Antes da crise, o PP discutia diversos nomes de vice. Entre as opções estudadas estavam a da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que já indicava resistência em compor a chapa mesmo antes da crise envolvendo Flávio e Vorcaro, e a deputada Simone Marquetto (PP-SP).

As discussões sobre candidatura a vice estão indefinidas e ainda não há um nome favorito dentro do PL para o posto. A pré-campanha de Flávio tem mostrado preferência em ter uma mulher como companheira de chapa.

O nome da vereadora de Fortaleza Priscila Costa, que é pré-candidata ao Senado, chegou a ser citado. A escolha dela também resolveria uma divergência no palanque de Flávio no Ceará, já que ela disputa a vaga de candidata a senadora pela sigla com o deputado estadual Alcides Fernandes.

Priscila é o nome de preferência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para o Senado, enquanto Alcides, que é pai do deputado federal André Fernandes (PL-CE), tem recebido acenos de Flávio.

A própria Michelle tem sido citada como opção de candidata a vice, mas integrantes do PL veem como difícil a possibilidade, já que ela está afastada de Flávio e tem focado nas articulações no Distrito Federal, onde deve disputar uma vaga no Senado.

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