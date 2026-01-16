A- A+

Diplomacia Acordo UE-Mercosul: Lula celebra o 'multilateralismo' e Von der Leyen a 'abertura' no Rio Tratado de livre comércio será assinado no Paraguai após 25 anos de negociações entre os dois blocos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudaram nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, a iminente assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociações.

Lula, um dos principais defensores do tratado que será assinado neste sábado (17) no Paraguai, afirmou que o entendimento entre os dois blocos é "muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo", enquanto Von der Leyen elogiou "o poder da cooperação e da abertura".

