Diplomacia
Acordo UE-Mercosul: Lula celebra o 'multilateralismo' e Von der Leyen a 'abertura' no Rio
Tratado de livre comércio será assinado no Paraguai após 25 anos de negociações entre os dois blocos
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apertam as mãos durante uma reunião no âmbito do acordo de assinatura entre a União Europeia e o Mercosul, no Palácio do Itamaraty - Foto: Mauro Pimentel/ AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudaram nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, a iminente assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociações.
Lula, um dos principais defensores do tratado que será assinado neste sábado (17) no Paraguai, afirmou que o entendimento entre os dois blocos é "muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo", enquanto Von der Leyen elogiou "o poder da cooperação e da abertura".