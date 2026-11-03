A- A+

Senado Acredito que possa surgir um terceiro nome competitivo à presidência do Senado, diz Kassab Para vencer a eleição, em fevereiro de 2027, um candidato precisa de 41 votos, se houver quórum complet

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira (3) que, diante de um cenário indefinido sobre qual candidato tem mais chances de vencer a eleição para a presidência do Senado, um nome do centro pode surgir como terceira via mais competitiva entre o líder da Oposição na Casa, Rogério Marinho (PL-RN), e o atual presidente, Davi Alcolumbre (União-AP).

"Se a direita com o Rogério Marinho perceber que pode não ganhar, ela pode preferir ganhar com alguém do centro do que perder para a esquerda. Para a esquerda que eu digo, o candidato do governo. O candidato do governo, que tudo leva a crer será o Davi, se perceber que pode não ganhar, talvez prefira caminhar com alguém do centro do que perder para a direita. Então, acredito que possa haver um jogo aí no Senado e as pessoas imaginando que está entre o Rogério Marinho e o Davi, de repente, surge um tertius aí que pode até ser competitivo", avaliou o dirigente em entrevista à CNN Brasil.

Questionado se esse terceiro candidato poderia ser o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), eleito senador por Alagoas, ou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), Kassab defendeu a parlamentar.

"Acho que o Arthur Lira está mais no campo da direita. No campo do centro, eu vejo mais o nome da Tereza Cristina. Eu acho que ela pode sim, ela tem manifestado o desejo de ser candidata e para quem segue o Rogério Marinho é muito melhor ver uma Tereza Cristina na presidência do Senado do que alguém apoiado pelo governo. E para o governo que quer ter um candidato mais afinado, é muito melhor ver alguém como a Tereza Cristina do que o Rogério Marinho. Eu acho que isso pode acontecer sim. A Tereza tem um bom trânsito, tem credibilidade, mas estou só citando como exemplo, podem ser outros nomes", declarou.

Veja também