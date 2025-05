Acusada de se apropriar de doações, associação encerra ajuda financeira a presos pelo 8 de Janeiro

A- A+

A Associação de Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro (Asfav) anunciou no domingo que vai encerrar o trabalho de auxílio financeiro aos presos pelos atos golpistas na Praça dos Três Poderes no mês que vem. De acordo com a organização, o movimento ocorre após membros do grupo "sofrerem sucessivos ataques, calúnias e acusações de estarem se apropriando dos recursos financeiros que são doados".

"Desta forma, não nos resta outra opção que não seja encerrar com o trabalho de ajudas financeiras", aponta o grupo, que afirma ter tomado a decisão com "muito pesar"".

Os pagamentos pela entidade, fundada em maio de 2023 pela advogada Gabriela Ritter, seguirão até junho. A chave Pix disponibilizada nas redes sociais será descontinuada após o prazo.

"Informamos que continuaremos com o trabalho político e jurídico da associação, bem como o atendimento voluntário dos advogados e psicólogos da Asfav", afirma a organização.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou 371 pessoas devido à investida antidemocrática contra os três Poderes, que completará dois anos na próxima quarta-feira. Desse total, 225 são os chamados executores, que cometeram os crimes considerados mais graves, e 146 foram considerados incitadores.

