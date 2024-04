A- A+

SÃO PAULO Acusado pela ex de violência doméstica: quem é Luis Claudio da Silva, filho do presidente Caçula de Lula já tinha viralizado nas redes sociais após vitória do petista nas urnas, em 2022

Luis Claudio da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a ser notícia após acusação de violência doméstica pela ex-mulher, Natália Schincariol. Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo nesta terça-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira (3) que ele deixe o apartamento no qual vive com Natália. Ele não pode se aproximar da ex.

Natália alegou que sofreu agressão com cotovelada numa briga ocorrida em janeiro. Ela também afirma ter sofrido agressão verbal, moral e psicológica. De acordo com o boletim, ela relatou que precisou ficar afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões, além de ter sido hospitalizada com crises de ansiedade. Natália relatou ter sido alvo de ofensas constantes, sendo chamada de "vagabunda, gorda, feia e doente mental".

Segundo ela, os dois viviam em união estável há dois anos. Luis Claudio teria ameaçado a ex-mulher após intimidação. "Meu pai vai me proteger e vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma", teria dito o filho de Lula à ex. "Vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você."

Luis Claudio volta às notícias após criticar a ausência do nome da mãe, Marisa Letícia, em postagem da conta oficial do chefe do Executivo no X (antigo Twitter) sobre o aniversário de 44 anos do PT, em fevereiro. O filho do presidente alegou que “infelizmente têm acontecido umas coisas estranhas” e que a história de sua mãe, falecida em 2017 em decorrência de um AVC, ninguém apaga.

Ele viralizou nas redes sociais em 2022 ao publicar uma foto com o pai logo após a apuração dos votos, que decretou o retorno de Lula à Presidência da República. Na época, foram vários comentários sobre a aparência do filho do presidente.

Luis Claudio é o quinto filho de Lula e um dos três biológicos que o presidente eleito teve com a ex-mulher. Lula e Marisa foram casados de 1974 a 2017, e Marisa foi primeira-dama brasileira de 2003 a 2011.

O caçula do petista foi educador físico e auxiliar de preparação de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O caçula de Lula também é empresário e dono da LFT Marketing Esportivo — que foi alvo das operações Zelote e Touchdown –, que organiza campeonatos de futebol americano. Luis Cláudio é casado com Natália Schincariol.

O post que omitiu o nome de Marisa teve como base uma carta do próprio Lula publicada pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido do presidente.

O texto original começa com a frase: “No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima”.

Entretanto, a postagem do presidente no X tinha o texto editado para: “No começo, era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima”.

A omissão do nome da antiga primeira-dama foi notada por internautas e ganhou maior repercussão após a postagem de Luis Claudio. Depois da reclamação do filho, a mensagem de Lula foi republicada com a inserção do nome de Marisa.

