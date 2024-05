A- A+

agenda do presidente Adiada por causa das chuvas no RS, viagem de Lula ao Chile ocorrerá em agosto Presidente se reunirá com líder chileno, Gabriel Boric

Suspensa há cerca de duas semanas, por causa da catástrofe provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile está prevista para o mês de agosto. Lula se reunirá com o presidente chileno, Gabriel Boric, para falar sobre negócios, relações bilaterais e a situação política na América Latina.

A decisão de adiar a viagem, que aconteceria nos dias 16 e 17 deste mês, foi tomada quatro dias antes da data prevista. Além do encontro entre os dois líderes, estava programado um evento com cerca de 400 empresários brasileiros e chilenos.

Esse foi o segundo adiamento de viagem presidencial no atual mandato. Em 2023, Lula reagendou uma visita que faria à China, devido a um quadro de pneumonia leve.

Mercosul

No início de julho deste ano, Lula deve viajar a Assunção, no Paraguai, para a reunião de presidentes do Mercosul. O líder brasileiro de esquerda poderá ficar frente a frente com o presidente da Argentina, Javier Milei. Eles nunca conversaram, por causa de ataques de Milei a Lula durante a campanha, no fim do ano passado.

Também em julho, no dia 28, haverá eleições na Venezuela. O presidente daquele país, Nicolás Maduro, tentará se reeleger e disputará o Palácio Miraflores com Edmundo González Urrutia.

