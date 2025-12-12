A- A+

BRASIL Adilson Barroso deve substituir Carla Zambelli na Câmara após cassação; saiba quem ele é Barroso é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e migrou para o PL nas eleições de 2022

O deputado federal Missionário Adilson Barroso (PL-SP) deverá substituir Carla Zambelli (PL-SP), que teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 10, em decisão pelo plenário da Casa.

Barroso é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e migrou para o PL nas eleições de 2022. Nas redes, ele se define como "bolsonarista de direita, conservador, patriota, amigo de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Nikolas Ferreira".

Antes disso, o deputado foi presidente do Patriota e trabalhou, em 2018 e 2021, para trazer Bolsonaro para o partido.

A articulação, porém, fracassou após Barroso ser expulso da presidência da legenda. Ovasco Resende, que era contrário, assumiu a função e minou os planos.

Barroso já ocupava o cargo na Câmara em razão de ser o primeiro suplente do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), licenciado para exercer o comando da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2022, Derrite disputou a eleição como candidato do PL.





Antes de 2022, a atuação política de Barroso ficou dentro do Estado de São Paulo. Ele foi vereador de Barrinha (SP) por dois mandatos, vice-prefeito do município entre 1997 e 2002.

Depois, foi eleito deputado estadual de São Paulo entre 2003 e 2007. Foi fundador do Partido Ecológico Nacional, em 2012, que acabou virando o Patriota.

Prazo vence na segunda

Barroso disse à reportagem que deve ser comunicado oficialmente ainda nesta tarde sobre a posse. Segundo ele, o prazo formal se encerra na próxima segunda-feira.

"O prazo vence na segunda-feira. A decisão já foi dada, e decisão tem que ser cumprida. Então, semana que vem a gente está lá para trabalhar", afirmou.

O deputado declarou ainda que já esperava que a cassação de Carla Zambelli ocorresse em algum momento, diante do contexto das condenações que envolvem a parlamentar, mas ressaltou que discorda dos processos que levaram à perda do mandato.

"Não concordo com o processo ligado ao hacker, com gente ligada à esquerda, daquele período da prisão do Lula. Não dá para confiar num processo conduzido dessa forma. Também no caso da arma: se fosse, por exemplo, o (André) Janones (Avante-MG), ele teria feito um acordo, como fez em outro episódio, e estaria livre. Quando é alguém da direita, acaba sendo condenado e cassado", disse.

Apesar das críticas, Barroso afirmou que decisões judiciais devem ser respeitadas. "Eu não concordo com nenhum desses processos, nem com as condenações. Mas decisão judicial se cumpre, se aceita", concluiu.



Veja também