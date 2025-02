A- A+

Justiça ADPF das Favelas: Moraes afirma que operações policiais precisam de armamento mais pesado possível Ministro do STF fez observação após relator do processo, Edson Fachin, defender análise da "proporcionalidade" de atuação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira que todas as ações policiais no Rio de Janeiro precisam ser feitas com o "armamento mais pesado possível".

A declaração ocorreu durante julgamento da ação conhecida como ADPF das Favelas, que discute medidas para reduzir a letalidade policial no Rio.

A fala ocorreu após o relator do processo, ministro Edson Fachin, defender que as ações policiais requerem uma análise "da necessidade e da proporcionalidade das medidas adotadas".

— Qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha — afirmou Moraes.

Moraes acrescentou que não é possível que os ministros do STF "insinuem" à polícia que "haja outra possibilidade de operação":

— É impossível que nós, no Supremo Tribunal Federal, daqui, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar em uma operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais.

