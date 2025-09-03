A- A+

BRASIL Adversário de Alcolumbre e reeleito: saiba quem é Dr Furlan, prefeito de Macapá alvo da PF Investigação apura fraude em licitação na construção do hospital municipal

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB-AP), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) para a investigação de fraude na licitação na obra de um hospital municipal da capital. Também são apuradas suspeitas de desvio de recursos e lavagem de dinheiro. No mês passado, durante uma visita de vistoria à construção, o prefeito agrediu um grupo de jornalistas ao ser questionado sobre um atraso na entrega da construção.

Segundo informações da PF, foram encontrados indícios da existência de um esquema criminoso estruturado, envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento da licitação, desvio de recursos públicos e pagamento de propinas no projeto de engenharia e execução das obras do Hospital Geral Municipal da cidade. O contrato, formalizado em maio de 2024, foi firmado por R$ 69,3 milhões.

Ainda de acordo com investigadores, o grupo investigado usava "mecanismos de dissimulação patrimonial, "incluindo entregas físicas de numerário e movimentações bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores". Em função da operação, a PF cumpre hoje 13 mandados de busca e apreensão em Macapá e em Belém (PA).

No mês passado, durante uma vistoria à construção, o prefeito tentou aplicar um mata-leão no cinegrafista Iran Froes, do Portal Amapá, após ser questionado sobre a demora para a entrega da obra, anunciada em 2023. Em nota, a prefeitura afirmou que Dr. Furlan "foi interrompido, agredido verbalmente e fisicamente" por um "blogueiro acompanhado de dois outros indivíduos".





Saiba quem é Dr. Furlan, principal adversário de Alcolumbre no AP

Reeleito para comandar a prefeitura de Macapá no ano passado, Furlan teve 85,08% dos votos válidos no primeiro turno, alcançando o maior percentual de votos entre as capitais. Apesar da vitória fácil, a eleição na cidade foi palco de reviravoltas antes mesmo do período oficial de campanha. Josiel Alcolumbre (União Brasil), irmão do senador Davi Alcolumbre (União-AP) e seu suplente, era dado como certo como principal opositor ao prefeito, mas ele desistiu para tentar uma cadeira de vereador, cargo pelo qual ele não conseguiu ser eleito. A decisão aconteceu em meio ao favoritismo do prefeito do MDB.

Durante a campanha, no entanto, Furlan também foi alvo de uma primeira operação da PF, cujo objetivo foi investigar indícios de fraude em um contrato de R$ 10 milhões destinado à urbanização, paisagismo e aterro hidráulico de uma rua na capital do Amapá. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), incluindo em endereços ligados ao prefeito.

Se em 2024 a disputa não tão foi acirrada, em 2020 a dinâmica foi diferente. Furlan foi o segundo mais votado na eleição de primeiro turno, mas ultrapassou Josiel no segundo turno. Na época, Davi Alcolumbre também era presidente do Senado e a derrota do irmão aconteceu na esteira de uma crise energética vivida por Amapá.

Além de Alcolumbre, também são adversários do prefeito o governador Clécio Luis (Solidariedade), o ex-governador e atual ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, e o senador Randolfe Rodrigues (PT).

