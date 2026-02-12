A- A+

Eleições 2026 Adversário de Jorginho Mello, prefeito de Joinville aposta em dissidência no PL João Rodrigues se aproxima do MDB e com União Progressista, mas também afirma não fechar as portas para o ex-vereador Carlos Bolsonaro

Em meio aos atritos provocados pelas indicações ao Senado no campo bolsonarista em Santa Catarina, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), tem se movimentado para construir uma candidatura ao governo do estado. Para isso, ele tem buscado diálogo com grupos dissidentes da aliança com o governador Jorginho Mello (PL), que também atua para fechar sua chapa majoritária.

Entre as siglas cotadas por Rodrigues para a composição, está o MDB. No mês passado, o partido anunciou a saída do governo estadual, após ser preterido para a vaga de vice, que ficará com Adriano Silva (Novo), prefeito de Joinville. Desde então, representantes emedebistas têm considerado a possibilidade de apoiar Rodrigues, que se coloca como representante da "direita real".

Em seus planos, o prefeito também tem buscado diálogo com o União Brasil, federado nacionalmente desde o ano passado ao Progressistas. No estado, por sua vez, o PP estará na chapa de Jorginho, representado pelo senador Espiridião Amin, que buscará a reeleição.

Publicamente, no entanto, o governador tem expressado preferência pelas indicações do ex-vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e pela deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), que também tem o aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Apesar disso, na semana passada, a parlamentar comunicou ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que deixará o partido por não encontrar espaço para concorrer ao Senado.

Ela também afirma que recebeu propostas para se filiar a outras seis legendas, incluindo o Novo, que reforçou o convite ao longo dos últimos dias.

Além do MDB e da federação União Progressistas, Rodrigues também não fecha as portas para Carlos. Ao GLOBO, relatou que recebeu uma ligação do ex-vereador no último sábado, e durante a conversa, foi perguntado se teria espaço para ele dentro de sua coligação.

Procurado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou.

— Ele [Carlos] perguntou se eu deixaria espaço para ele na chapa, e eu respondi que claro que o receberia, até em respeito ao pai dele, pelos muitos anos em que convivemos na Câmara enquanto deputados, apesar de não sermos do mesmo partido — contou o prefeito — Antes, nunca tínhamos nos falado e não existia uma relação, mas agora temos uma baseada no respeito.

No passado, Rodrigues também fez parte do grupo de políticos catarinenses que foram contrários à candidatura do ex-vereador pelo estado. Além dele, também fizeram críticas os prefeitos de Camboriú e Joinville, além da deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC), que defende Carol de Toni para o Senado.

