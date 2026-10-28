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SAÍDA DO BRASIL Advertências a helicópteros: comunicações mostram bastidores da chegada de Flávio Bolsonaro aos EUA Senador chegou a aeroporto em Miami na manhã desta quarta-feira (28) e deixou o local de carro

Áudios das comunicações do controle de tráfego aéreo do aeroporto executivo de Miami-Opa Locka, na Flórida, onde o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcou com a familia nesta quarta-feira (28), mostram bastidores de como foi a chegada do avião.



Os diálogos evolvendo funcionários do terminal indicam preocupação com o voo de helicópteros próximos do local, a indicação de um local de estacionamento próximo à alfândega e uma nova autorização para o jato deixar o local em menos de 40 minutos depois do pouso.

O Globo analisou 2 horas de gravação, que mostram os minutos que antecederam o pouso até as orientações dadas à tripulação para o deslocamento do avião já em solo. As conversas são captadas pelo serviço LiveATC e permitem identificar a comunicação com a equipe de solo e com a torre do aeroporto.

O senador chegou aos Estados Unidos a bordo de um Gulfstream G400, de prefixo LV-JQW. A aeronave pertence à empresa argentina Baires Fly, especializada em fretamentos particulares. O avião havia feito uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, onde pousou por volta das 10h23, no horário de Brasília.

Segundo os áudios, a movimentação para a preparação para a chegada do avião começou antes mesmo da aproximação final do jato. A partir das 10h07, pelo menos três helicópteros se comunicaram com a torre para informar que estavam próximos à região do aeroporto.

O primeiro, identificado como Sky 10, disse estar quatro milhas ao norte do aeroporto. Em seguida, o Sky 6 avisou que estava “logo atrás do Sky 10” e fez o mesmo pedido. Às 10h11, o Sky 7 pediu para operar meia milha ao norte do aeroporto. Os três helicópteros foram autorizados a permanecer na região.

Enquanto o Gulfstream se aproximava da pista, os controladores continuavam acompanhando a movimentação dos helicópteros. Às 10h20, o controlador advertiu um deles de que ele estava acima do limite de altitude estabelecido. Pouco mais de um minuto depois, veio uma nova orientação, desta vez para que o helicóptero se afastasse da pista.

— Sky 7, você pode prosseguir mais para o norte? Está chegando muito perto daquela pista e temos várias aeronaves na aproximação final — disse o controlador, referindo-se ao alerta anticolisão a bordo, que obrigaria o avião a interromper o pouso.

Até pelo menos 11h01, a torre repetiu a cada aeronave que pousava ou decolava o aviso de que três helicópteros orbitavam ao norte do aeroporto. Às 10h57, o Sky 7 pediu autorização para seguir em direção ao sul, cruzando as pistas do aeroporto. O pedido foi negado: “Sky 7, negativo para o sul, prossiga para oeste. Permaneça ao norte do aeroporto o tempo todo”.

Voo para Fort Lauderdale

Depois de pousar, o LV-JQW recebeu instruções para deixar a pista e entrar em contato com o controle de solo. Às 10h23, um controlador orientou:

— Lima Victor Juliet Quebec Whiskey (LV-JQW), vire à direita quando possível e contate o solo.

A tripulação confirmou a instrução e, pouco depois, passou a se comunicar pela frequência de solo. Às 10h25, as conversas passaram a tratar do local para onde o avião deveria se deslocar.

Em um dos diálogos, há uma referência a uma área de estacionamento. O trecho apresenta falhas e não permite identificar com precisão o local mencionado.

Na sequência, o controlador confirmou que a tripulação havia pedido para seguir até a bomba de combustível ao lado da alfândega americana, identificada nas comunicações pela palavra “customs”.

— Vocês querem ir para a bomba de combustível ao lado da alfândega? — perguntou o controlador.

Após uma resposta afirmativa, foi transmitida uma autorização de táxi para o local. O controlador também perguntou se a tripulação pretendia utilizar algum dos terminais privados de aviação executiva do aeroporto, conhecidos como FBOs, onde aeronaves particulares recebem serviços de estacionamento, abastecimento e assistência

Aproximadamente 38 minutos depois do pouso, a aeronave voltou a se comunicar com o controle de solo. Às 11h01, foi transmitida uma nova autorização de voo.

— Lima Victor Juliet Quebec Whiskey (LV-JQW), estamos com as frequências combinadas no solo. Está pronto para anotar? — perguntou o controlador.

— Sim, senhor, pronto para anotar — respondeu o piloto.

Em seguida, foi transmitida uma autorização para o Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale, também localizado na Flórida.

— Lima Victor Juliet Quebec Whiskey, autorizado para o Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale — afirmou o controlador.

Segundo serviços de rastreamento de aeronaves, o avião deixou o aeroporto às 11h12 e pousou em Fort Lauderdale às 11h29.

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