BRASIL 'Advogada, delegada, procuradora': quem é a mulher de Alexandre Ramagem Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem é um dos condenados por envolvimento na trama golpista

Mulher do deputado federal Alexandre Ramagem, a advogada Rebeca Ramagem publicou neste domingo um vídeo no qual mostra o momento em que chega aos Estados Unidos com as filhas e encontra o marido, foragido da Justiça. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem é um dos condenados por envolvimento na trama golpista.

Na publicação, ela conta que a ida foi uma decisão para que todos continuassem unidos.

"Há uma semana, desembarquei com minhas filhas nos EUA com um único propósito: proteger a minha família! A proteção das nossas filhas é e sempre será a nossa prioridade. Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana. Ainda assim, seguimos firmes. Somos fortes, capazes e prontos para ressignificar nossa história. Iniciamos agora uma nova jornada — e, como sempre, seguiremos unidos!", escreveu Rebeca.





Rebeca Ramagem já atuou como procuradora e delegada em Roraima, além de ter trabalhado como advogada, representando, inclusive, o marido em ações no Supremo Tribunal Federal (STF). No Instagram, ela se descreve como "Mãe de duas princesas" e faz publicações a favor da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, além de críticas ao governo Lula.

Rebeca participou de forma ativa da campanha de Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro de 2024, na qual o ex-diretor da Abin disputou contra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD).

—A entrada dele na política veio com o meu apoio, portanto, me sinto muito confortável em seguir nessa campanha ao seu lado. Acredito nos propósitos dele. Apesar de não ter papel formal na campanha, faço as agendas de rua, porque considero que seja um aprendizado — disse Rebeca ao Globo durante a campanha.

Rebeca era dona de um perfil no Twitter que foi deletado em abril de 2020 após vir à tona uma série de publicações nas quais ela fazia pedidos pelo impeachment do ex-governador de São Paulo João Doria e criticava o então presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Outras postagens mostravam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma delas, Rebeca escreveu #jejumpeloBrasil, referência a uma convocação feita por Bolsonaro para um jejum religioso contra a pandemia.

Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF em setembro, a 16 anos e um mês de prisão, no âmbito da ação penal da trama golpista. O parlamentar, que está licenciado do cargo para realizar um tratamento de saúde, está em Miami. A saída do país não foi avisada às autoridades. A PF apura se Ramagem atravessou a fronteira de carro a partir de Boa Vista, em Roraima, e se, do exterior, deslocou-se para os Estados Unidos.

Na decisão em que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Ramagem e os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) "também se valeram da estratégia de evasão do território nacional, com objetivo de se furtar à aplicação da lei penal". Eduardo vive nos Estados Unidos em autoexílio, de onde faz lobby junto ao governo americano para obter sanções americanas contra autoridades brasileiras. Já Zambelli está detida na Itália e aguarda extradição para o Brasil.

