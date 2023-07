A- A+

CASAMENTO Advogada e filha de vereador tucano: saiba quem é a esposa de Randolfe Rodrigues Priscila Barbosa Carnaúba, 30, casou com o senador em cerimônia que reuniu Lula, ministros e artistas em Brasília;

Juntos desde 2017, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Priscila Barbosa Carnaúba se casaram em cerimônia em Brasília nessa sexta-feira (28). A advogada alagoana que teve como padrinho de casamento o presidente Lula (PT) e o cantor Caetano Veloso tem 30 anos e estava noiva do político desde dezembro de 2021.

O pedido, noticiado pela revista Veja, ocorreu ao som da música "Vem meu amor", de Ivete Sangalo, após o senador ter recebido condecoração da Embaixada Francesa por seu trabalho durante a pandemia da Covid-19.

Natural de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, Priscila é filha de Genileide Barbosa e Jailson Barros Carnaúba, vereador de Maragogi. Em 2020, o sogro de Randolfe se reelegeu pelo PSDB, com 684 votos. Quatro anos antes, era filiado ao PDT de Ciro Gomes.

Do Amapá, o senador tem 50 anos, já foi casado anteriormente. O parlamentar tem dois filhos e dois netos, frutos dessa relação.

Segundo o g1, Priscila e Randolfe se conheceram após ela comentar que "nem todo super-herói usa capa" em uma postagem feito pelo senador em suas redes sociais sobre a reforma trabalhista de Michel Temer. Os dois teriam começado a namorar em pouco tempo, após uma visita dele a uma festa de aniversário da advogada, quando ela morava em Maceió.

Além de Lula e sua esposa, Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do STF Cristiano Zanin e os ministros do governo Alexandre Padilha e Jose Múcio marcaram presença no casamento de Randolfe e Priscila.

