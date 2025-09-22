A- A+

CASAL Advogada e sócia de escritório em SP: quem é a mulher de Moraes, sancionada pelo governo Trump Viviane Barci de Moraes foi punida pela Lei Magnistsky nesta segunda-feira

Sancionada pelo governo americano com a Lei Magnitsky nesta segunda-feira, Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é advogada e atua em diferentes áreas jurídicas, como empresarial, penal, constitucional e administrativo.

Viviane é formada pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista (Unip) e comanda o escritório Barci de Moares Sociedade de Advogados, localizado no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. Dois dos três filhos do casal também são sócios do escritório.



A mulher de Moraes também é formada em publicidade e é sócia da Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa que também foi alvo das sanções do governo de Donald Trump.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que a sanção americana contra Viviane ocorreu pelo “suporte material” oferecido ao marido.



O aliado do presidente Donald Trump disse também que o governo dos EUA continuará mirando aqueles que apoiem financeiramente o magistrado, que, segundo ele, é responsável por uma “campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições individuais”.

Em postagem no X, o secretário americano também citou a condenação pelo STF do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, descrito como um dos alvos do ministro.



Já Moraes afirmou que a inclusão da sua mulher nas sanções da Lei Magnitsky é "ilegal" e "lamentável". Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída.

De acordo com Moraes, a medida "não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o Direito Internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário".

Já o STF disse que que "lamenta e considera injusta" a aplicação de sanções à advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

O texto diz que, "infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos" e acrescenta que o julgamento que condenou Bolsonaro "respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade".

O que é a lei Magnitsky?

A lei Magnitsky prevê uma série de sanções que, na prática, extrapolam as fronteiras dos Estados Unidos e que são decretadas sem necessidade de condenação em processo judicial. A rigor, é uma decisão do Poder Executivo, que pode ou não ser lastreada em informes de autoridades e organismos internacionais.

Sancionada pelo então presidente americano Barack Obama em 2012, a lei foi criada originalmente com o objetivo de punir os responsáveis pelo assassinato do advogado e militante russo Sergei Magnitsky, opositor de Vladimir Putin morto em uma prisão em Moscou em 2009.

Em 2016, o escopo da norma foi ampliado para permitir que o governo dos Estados Unidos possa sancionar pessoas pelo mundo que tenham desrespeitado os direitos humanos ou que sejam acusadas de corrupção. Não é necessário, porém, que haja condenação oficial para que as sanções sejam aplicadas.

O que fica bloqueado quando alguém é sancionado?

A lei inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos e a proibição de negociar com empresas e cidadãos americanos. No caso de Moraes, o ministro já estava com o visto bloqueado por decisão anunciada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em 17 de julho.

Para além da proibição de entrada nos EUA, a principal sanção da Magnitsky é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. Os sancionados tampouco podem realizar operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos.

A lei leva também ao bloqueio de ativos dolarizados fora da jurisdição americana, além do bloqueio de cartões de crédito internacionais de bandeiras com sede no país, a exemplo de Visa, Mastercard e American Express, explica a advogada Vera Kanas, especializada em comércio internacional.

Há ainda a possibilidade da suspensão de contas em redes sociais e serviços de big techs com sede nos Estados Unidos, como Google, Microsoft, Apple e Meta. Isso inclui o bloqueio de acesso a serviços como Teams, Whatsapp, Gmail, Google Drive, YouTube e Google Pay, mesmo que utilizados no Brasil ou em outros países.

Veja também