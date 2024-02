Advogado citado pela CPI como autor intelectual de minuta golpista é alvo de operação da PF

A- A+

Um dos alvos da operação da da Polícia Federal desta quinta-feira (8) é o advogado Amauri Feres Saad, que, segundo a CPI do 8 de Janeiro, teria ajudado a preparar a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Eliziane Gama, relatora da CPI, afirmou que o então assessor internacional da presidência de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, contou com a assessoria jurídica de Amauri para “subsidiar juridicamente as teses golpistas” a respeito da leitura inconstitucional do artigo 142 da Constituição Federal.

Amauri é professor de direito administrativo e constitucional. Segundo a relatora, ele também se manifestou publicamente em artigos, manifestos e expressou opiniões golpistas sobre o artigo.

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal realiza uma operação para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro (PL) no poder. Entre os alvos de mandados de medidas restritivas está o próprio ex-presidente. Ele está proibido de deixar o país, deve entregar o passaporte no prazo de 24 horas, e está proibido de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados.

Entre os alvos de busca e apreensão estão aliados muito próximos do ex-presidente, como Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto, Almir Garnier e Tercio Arnaud.

