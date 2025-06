Advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef assume presidência do PL de Atibaia (SP)

A- A+

Conhecido por representar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em processos na Justiça, o advogado Frederick Wassef assumiu a presidência do PL da região de Bragança Paulista e Atibaia, no interior paulista. A nomeação aconteceu nesta terça-feira, após o presidente anterior da seccional do partido, Edevaldo de Oliveira, renunciar ao cargo.

— Quero agradecer você, Fred, não só pelo que você fez por Atibaia por Bragança e por toda a região, mas agradecer o que você tem feito pelo presidente Bolsonaro. Pouca gente fez o que você fez. A tua luta para defender a família Bolsonaro não é de hoje e você tem tido sucesso em tudo — diz o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, em um vídeo no qual aparece ao lado de Wassef.

Em uma nota publicada nas redes sociais, Oliveira disse que tomou a decisão devido a "atuação descompromissada" de Wassef, que atuava até então como coordenador regional do PL em Atibaia.

Segundo Oliveira, o advogado de Bolsonaro "passou a utilizar o partido e sua influência na cidade como ferramenta de interesses pessoais, ignorando completamente o compromisso assumido com os eleitores conservadores e bolsonaristas".



"O PL de Atibaia, sob o comando do Dr. Frederick Wassef, passou a chancelar todas as decisões do Executivo, inclusive com a prática da “velha política” local, com nomeações de figuras ligadas em partidos políticos antagônicos ao que reza a cartilha do Partido Liberal, e continuidade de contratos duvidosos das gestões anteriores, inclusive com Cooperativas ligadas ao MST", disse ainda o ex-presidente.

Em nota, Wassef acusou Edevaldo de Oliveira de “mentir” e disse que a afirmação de que ele deixou a presidência do PL na cidade por interferência política do advogado é “falsa e irresponsável”, como mostrou o blog da Bela Megale.

