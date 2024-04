Advogado de Bolsonaro registra BO por suposta tentativa de invasão ao seu prédio em SP

A- A+

O advogado Fabio Wajngarten, ex-ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, registrou nesta terça-feira (2) um boletim de ocorrências por suposta tentativa de invasão ao seu prédio, na zona central de São Paulo. Segundo ele, um casal tentou entrar no edifício na madrugada de hoje — o que o levou a acionar a Polícia Civil de SP para investigar o caso.

Wajngarten atua hoje como advogado do ex-presidente nos processos das joias, cartão de vacinas e trama golpista. Ele diz que Bolsonaro costuma frequentar o apartamento.

As imagens das câmeras de segurança do prédio foram encaminhadas à polícia. As gravações mostram que, por volta da meia noite, dois carros param em frente ao prédio. Um casal desce de um dos veículos e tenta abrir o portão antes de tocar o interfone.

Indagada pelo porteiro, que pede a identificação deles por meio do sistema interno de comunicação, a mulher responde estar hospedada em um apartamento no primeiro andar. Ao ser informada que não havia autorização de entrada, ela tenta ligar para alguém no celular, mas logo desiste. Os dois então viram as costas e vão embora.

Na semana passada, o apartamento de Wajngarten foi palco de um encontro entre Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Alguns parlamentares também participaram. Nessa reunião, foi discutida a aliança entre o ex-mandatário e o prefeito nas eleições municipais deste ano.

