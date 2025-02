A- A+

Brasília Advogado de Bolsonaro se reúne com presidente do STF após denúncia sobre plano golpista Encontro ocorre seis dias após o ex-presidente ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República

O advogado criminalista Celso Vilardi, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre o plano golpista, terá uma audiência nesta segunda-feira às 15 horas com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. A informação consta da agenda oficial do ministro divulgada hoje.

O encontro ocorre seis dias após o ex-presidente ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter "liderado" uma organização criminosa que realizar um golpe de Estado no fim de 2022.



Bolsonaro foi acusado dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa.



Na quinta-feira passada, o ministro do STF Alexandre Moraes, que preside o inquérito sobre a trama golpista, negou um pedido da defesa de Bolsonaro para aumentar o prazo de resposta à denúncia, de 15 para 83 dias - o tempo que a PGR teve para analisar o relatório da Polícia Federal e formular a a acusação. Os advogados, entre eles Vilardi, alegaram que não tiveram acesso integral às provas - o que foi refutado por Moraes.

Veja também