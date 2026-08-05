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STF Advogado de Carla Zambelli acionará Tribunal de Haia contra Alexandre de Moraes Defesa da ex-deputada alega que a reclamação será feita por supostos abusos e "perseguição política" em julgamentos recentes

O advogado da ex-deputada federal Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi, pretende utilizar a sentença da Corte de Cassação de Roma em seu favor para acionar o Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A defesa de Zambelli alega que a reclamação será feita por supostos abusos e “perseguição política” em julgamentos recentes. Ao reverter a decisão da instância anterior e negar a extradição, a Corte de Cassação de Roma concluiu que o ministro não poderia ser julgador se era vítima da inserção de um mandado falso nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Eles olharam todos os documentos e disseram que houve perseguição política. A sentença é utilizada pelo meu advogado do Brasil, que está fazendo um reclamo para a Corte de Haia, porque é um crime contra a humanidade a perseguição política", afirmou a parlamentar, nesta quarta (5) em entrevista à rádio AuriVerde.

Extradição

Zambelli foi alvo de pedidos de extradição por dois casos distintos. No que é citado pela parlamentar, o hacker Walter Delgatti Neto teria sido pago por ela para incluir um mandado de prisão falso que tinha como vítima e signatário o próprio Moraes. O outro processo tem relação com a perseguição armada a um homem em São Paulo.

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