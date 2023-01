A- A+

Brasília Advogado de Anderson Torres diz que minuta não foi escrita por ele; ex-ministro responde Rodrigo Roca disse que a proposta do decreto é um manuscrito e que a perícia provará que não é de autoria do ex-ministro da Justiça

O advogado do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Rodrigo Roca, afirmou nesta quinta-feira (12) que a minuta encontrada na casa do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tinha sido escrita por ele.



O documento foi achado pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e contém um decreto para o então presidente instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o advogado, a proposta do decreto é, na verdade, um manuscrito e que a perícia comprovará que não é de autoria de Anderson Torres. Rodrigo Roca disse ainda que ele, quando atuou como Secretário Nacional do Consumidor (Senacon), também recebeu documentos do tipo, tendo ignorado todos.

Vale lembrar que Rodrigo Roca já atuou na defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e está à frente de um grupo de 11 advogados que ficarão responsáveis pela defesa de Anderson Torres.

No Twitter, o ex-ministro se defendeu das acusações, afirmando que a minuta era um documento para ser descartado.

Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá… — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023

