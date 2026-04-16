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Justiça Advogado de ex-presidente do BRB diz que prisão é "absolutamente desnecessária" e cita "exagero" Cléber Lopes afirmou que o ex-presidente do BRB "não representa nenhum perigo" para a investigação sobre o escândalo Master

O advogado Cléber Lopes, um dos representantes do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, disse nesta quinta-feira considerar a prisão de seu cliente "absolutamente desnecessária". O advogado ainda citou "exagero" e indicou que não há mudança, por ora, na estratégia de defesa.

— Se eu estou considerando que é um exagero (a prisão), eu permaneço como estava antes. Continuo convencido. A defesa continua firme na convicção que Paulo Henrique Costa não praticou crime nenhum — disse Lopes nesta manhã.

O advogado afirma que o ex-presidente do BRB "não representa nenhum perigo" para a investigação sobre o escândalo Master. Lopes frisou que Costa está em liberdade desde a primeira fase da Operação Compliance Zero, em dezembro do ano passado.

— Não há notícia de que Paulo Henrique tenha praticado qualquer fato que pudesse atentar contra a instrução criminal, a ordem pública — disse o advogado.

Questionado sobre a suspeita de acerto de propina de R$ 146,5 milhões ao ex-presidente do BRB, com imóveis de luxo, o advogado disse "não considerar a hipótese como válida".

Alvo principal da quarta fase da Operação Compliance Zero, Paulo Henrique Costa foi preso nesta manhã sob suspeita de participar de um "esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas destinadas a agentes públicos". A ofensiva também mirou o advogado Daniel Monteiro, considerado homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o inquérito, fundos da gestora Reag foram usados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para viabilizar a compra de imóveis no valor de R$ 146,5 milhões como propina ao ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

A investigação cita seis imóveis vinculados ao “cronograma pessoal” de Paulo Henrique - Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês. Dos R$ 146,5 milhões, foram efetivamente pagos R$ 74 milhões em propina.

A operação foi interrompida enquanto estava em curso após o dono do Banco Master descobrir que estava sendo investigado, por meio do vazamento de um procedimento sigiloso.

Para a operacionalizar o pagamento de tal vantagem indevida, teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela REAG e empresas de fachada, aponta a investigação.

A Polícia Federal aponta que tais companhias de "prateleira" eram dirigidas pelo cunhado de Daniel Monteiro. Elas funcionavam como "veículos específicos para recepção de recursos de fundos conectados à Reag e posterior aquisição dos imóveis", dizem os investigadores.

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