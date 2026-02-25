A- A+

operação vassalos Advogado de Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho diz não ter acesso à decisão de Flávio Dino Equipe jurídica da família aguarda os autos do processo para poder se manifestar

O advogado André Callegari, que atua no caso da Operação Vassalos na defesa do ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) e do deputado federal Fernando Filho (União Brasil), divulgou uma nota informando que a equipe jurídica da família não teve acesso à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

A operação, deflagrada nesta quarta-feira (25), analisa possíveis desvios de emendas parlamentares de agentes políticos dos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.



De acordo com o esclarecimento concedido pelo escritório de André Callegari, através da assessoria do ex-prefeito de Petrolina e presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, “os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares. A defesa já solicitou acesso aos autos, para que, assim, possa se manifestar no processo”.



A assessoria de Miguel Coelho também se posicionou sobre o fato da nota não incluir o nome do político, apesar dele também ser citado no processo. A equipe explicou que as emendas parlamentares que estão no foco da investigação são as de Fernando Bezerra Coelho e de Fernando Filho.

“A nota também serve para Miguel, que, por enquanto, ainda não está com Callegari. O ex-prefeito também aguarda acesso aos autos”, declarou a assessoria.



O ministro Dino autorizou a Polícia Federal a realizar, ao todo, 42 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta para existência de uma organização composta por agentes públicos e privados, suspeita de desviar recursos públicos vindos de emendas parlamentares.

Através de análises iniciais, constatou-se que houve o direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo familiar, com utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

