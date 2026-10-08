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ELEIÇÕES 2026 Advogado de Paes diz que desistência de Garotinho após resultado da eleição é "ato de oportunismo" A ponderação ocorreu durante o julgamento do TSE que, na manhã desta quinta-feira (8), vai definir se haverá ou não segundo turno das eleições no Rio

A defesa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), classificou a desistência do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos) como "abusiva, oportunista e emulativa".

— É absurdo que uma pessoa sozinha decida o destino do Rio de Janeiro — afirmou o advogado José Roberto Castro Neves, depois de ponderar que, com a desistência, Garotinho visa "transferir" seus votos a Douglas Ruas (PL) para que ele vença a eleição já no primeiro turno.

A ponderação ocorreu durante o julgamento do TSE que, na manhã desta quinta-feira, vai definir se haverá ou não segundo turno das eleições no Rio. A defesa de Paes, adversário direto de Ruas, tenta manter o segundo turno. Isso porque uma eventual anulação dos votos de Garotinho poderia abrir caminho para uma retotalização de votos, o que resultaria na eleição de Ruas no primeiro turno.

Nessa linha, Neves argumentou que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio não obteve a maioria dos votos no dia do primeiro turno e assim, o TSE eventualmente declarar sua eleição após a anulação dos votos de Garotinho seria "legitimar o que não é legítimo". O advogado destacou que para o governo do Rio de Janeiro ter legitimidade "tem que ganhar no voto" e que uma decisão do TSE em sentido diverso - em benefício de Ruas - implicaria em um "prejuízo enorme a boa democracia no País".

— A regra precisa prevalecer. O Rio precisa votar e tem o direito de votar — afirmou o advogado. Segundo ele, a democracia é "frágil" quando "manobrada por políticos, jogadas de oportunismo e conveniências".

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