A- A+

Justiça Advogado de Torres apresenta argumentos da defesa no STF e pede "isenção" em trama golpista Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF responde a cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado

A defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres apresenta nesta terça-feira os argumentos do réu contra as acusações de participação de uma organização criminosa no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado Eumar Novacki é o responsável por apresentar e tem até uma hora para se pronunciar diante da Primeira Turma da Corte.

— A isenção é o que se espera dessa Corte, que eu sempre defenderei. Não há democracia sem instituições fortes e independentes — afirmou ele. — Esse julgamento não se confunde com vingança, trata-se de justiça, não se pede benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito.

Nas declarações anteriores ao início do julgamento, Novacki afirmou que não há provas que vinculem Torres à acusação de tentativa de golpe. Ele disse ainda que a Procuradoria-Geral da República (PGR) mentiu ao apontar que as passagens apresentadas no processo para a viagem de seu cliente aos Estados Unidos eram falsas.

Segundo o advogado, a viagem estava programada e era de conhecimento do então governador do Distrito Federal.

Outro ponto abordado pela defesa é a chamada minuta golpista, encontrada na casa de Torres. Novacki sustenta que o documento não é o mesmo identificado no celular de Mauro Cid nem o discutido em reuniões com militares, e que já circulava na internet desde dezembro de 2022.

A defesa chegou a solicitar ao STF que fosse identificado o autor da postagem original, mas o rastreamento não foi concluído.

Testemunhas ouvidas no processo também foram citadas pela defesa. O general Freire Gomes, o brigadeiro Baptista Júnior e o tenente-coronel Mauro Cid declararam que Torres não participou de reunião em que se discutiram medidas como estado de sítio.

Representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal afirmaram em juízo que não houve qualquer pedido de direcionamento de policiamento no dia da eleição por parte do então ministro da Justiça.

A defesa também citou perícia autorizada pelo STF em uma live atribuída a Torres, em que a PGR alegava divulgação de desinformação sobre o sistema eleitoral. O laudo, segundo Novacki, não identificou fake news no conteúdo analisado.

Julgamento

Torres é um dos oito réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros ex-ministros e militares. Ele responde por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A soma das penas pode chegar a 43 anos de prisão.

O julgamento teve início às 9h desta terça-feira com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal. Moraes afirmou que o país e a Corte só têm a “lamentar que mais uma vez se tenha tentado novamente um golpe de Estado”. Ele também criticou a proposta de anistia apresentada na Câmara por parlamentares bolsonaristas, ao dizer que “apaziguamento significa impunidade”.

Moraes acrescentou que, se existirem provas, os réus serão condenados:

— Assim se faz a Justiça. Esse é o papel do STF: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, ignorando pressões internas e externas. É o mesmo respeito ao devido processo legal que o STF vem seguindo nas 1.630 ações penais ajuizadas pela PGR referentes à tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos acusados. Ele argumentou que a impunidade poderia “recrudescer o ímpeto de autoritarismo” e colocar “em risco o modelo de vida civilizado”. Em sua sustentação oral, Gonet rebateu os argumentos das defesas de que não houve execução de um plano golpista. Segundo ele, para a configuração da tentativa de golpe não seria necessário um decreto assinado pelo presidente da República, e as articulações não poderiam ser tratadas como um “plano bonachão”.

O procurador-geral destacou ainda que documentos encontrados com os investigados previam “medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente”. Bolsonaro, em depoimento, admitiu ter conversado com os comandantes das Forças Armadas sobre alternativas ao resultado eleitoral, mas disse que as discussões se restringiram a mecanismos previstos na Constituição.

Réus e ordem das defesas

Após a manifestação de Gonet, as sustentações orais foram abertas pela defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e único dos réus a firmar acordo de delação premiada. Em seguida, falaram os advogados de Alexandre Ramagem e do almirante Almir Garnier. Cada defesa tem até uma hora para se pronunciar, em ordem alfabética, com exceção do caso de Cid, que foi ouvido primeiro em razão da delação.

Torres é um dos oito réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do próprio Mauro Cid.

Eles respondem por crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A soma das penas pode chegar a 43 anos de prisão.

O julgamento é conduzido pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, e terá ao todo oito sessões distribuídas em duas semanas.

Há cinco dias já reservados para o julgamento, em oito sessões.

Veja as datas do julgamento

2 de setembro: 9h

2 de setembro: 14h

3 de setembro: 9h

9 de setembro: 9h

9 de setembro: 14h

10 de setembro: 9h

12 de setembro: 9h

12 de setembro: 14h

Veja também