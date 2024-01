A- A+

polícia federal Advogado diz que Bolsonaro teria saído para pescar com filhos antes de saber de operação da PF Fabio Wajngarten também negou que tenha sido encontrado um computador da Abin na residência ou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro

O advogado de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, afirmou pelo Twitter que ele teria saído para pescar em família às 5h da manhã, antes de saber da operação da Polícia Federal que tem entre os alvos um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. O ex-secretário de comunicação afirmou ainda que não foram encontrados computadores ligados a órgãos federais nos endereços do vereador.

Vamos arrumar a bagunça de fakenews:

1- O Presidente @jairbolsonaro saiu para pescar as 5:00 com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia.

2- Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador @CarlosBolsonaro



A… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) January 29, 2024

Por que Carlos Bolsonaro se tornou alvo da PF?

Na operação de hoje, um dos alvos é o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com as investigações, ele é suspeito de receber informações da Abin do deputado Alexandre Ramagem (PL), diretor da pasta à época. Ramagem também é investigado e foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira (25).

Um dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal contra a suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), na manhã desta segunda-feira, é na casa de Angra dos Reis, na Costa Verde, onde a família Bolsonaro se reuniu no fim de semana para realizar uma live.

A PF fez ainda buscas na casa do vereador, em uma casa na Barra da Tijuca, e no gabinete de Carlos na Câmara dos Vereadores. A ação no no local durou cerca de duras horas e foi acompanhada por um dos assessores do parlamentar. Os agentes deixaram a Câmara do Rio pela porta lateral e levaram computadores do gabinete. No Vivendas da Barra, condomínio de luxo onde o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro mora, a saída das viaturas foi observada por curiosos.

