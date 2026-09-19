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CASO MASTER Advogado do Master encaminhou foto de Gonet com Vorcaro fumando charuto em Londres PGR confirma a autenticidade da imagem e diz que não vai comentar; a pessoas próximas, procurador-geral afirmou que encontro não revela intimidade com banqueiro

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal (PF) mostram uma imagem do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em uma confraternização ao lado do dono do Banco Master em Londres, no Reino Unido. Na foto, Vorcaro aparece sentado próximo a Gonet, que exibe um charuto nas mãos e em frente a uma mesa com copos de uísque.

A imagem foi enviada pelo advogado Ciro Soares, ex-defensor do Banco Master, em 19 de junho de 2025, seguida da mensagem: "PG me mandou". PG são as iniciais de Paulo Gonet.

Procurada, a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirma a autenticidade da foto e diz que não vai comentar. A pessoas próximas, Gonet afirma que a foto foi tirada em abril de 2024, mas que não revela nenhuma intimidade com Vorcaro.

As mensagens de Soares e Vorcaro que citam Gonet foram reveladas há duas semanas, quando o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tornou público um relatório da PF que também inclui citações ao ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Mendonça pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que o caso fosse levado ao plenário da Corte, o que ocorreu na terça-feira passada. A discussão, porém, foi interrompida após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Citado no relatório, Gonet defendeu a nulidade do documento da PF, sob o argumento de que foi produzido por solicitação de Mendonça, sem um pedido prévio do Ministério Público ou da Polícia Federal. Além disso, o procurador-geral pontua que a lei prevê a necessidade de autorização do plenário do STF para que um integrante da Corte seja investigado.

Durante o julgamento, Mendonça chegou a fazer uma observação sobre as mensagens encontradas pela PF sobre o procurador-geral e as diferenciou dos diálogos de Vorcaro com outras autoridades.

— Aqui não estou fazendo juízo de valor em relação ao procurador-geral, até porque as informações que vieram, são informações, na minha avaliação, de outra densidade — disse o ministro, durente o julgamento no STF na terça-feira passada.

Na mesma sessão, Gonet também se manifestou para dizer que o único encontro que teve com Vorcaro, em abril de 2024, se deu com a presença de várias autoridades e foi "banal".

— Não tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o senhor Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação intermediada por advogado foi brevíssima e banal. A atuação do Ministério Público Federal em primeiro grau e no Supremo Tribunal Federal (STF) sempre foi pelo total esclarecimento dos fatos e pelo sucesso da persecução penal — disse Gonet.

A Procuradoria-Geral da República, chefiada por Gonet, deverá se manifestar nos próximos sobre um pedido apresentado nesta sexta-feira pela defesa de Vorcaro para que a prisão do banqueiro seja revogada.

'Tomara que tenha charuto e Macallan'

Nas mensagens tornadas públicas por Mendonça, Gonet falou sobre a intenção de fumar charuto e beber uísque Macallan com o banqueiro em Londres. O encontro seria na segunda edição de um Fórum Jurídico patrocinado pelo Master na Inglaterra, em 2025, que acabou sendo cancelado.

No ano anterior, Gonet esteve na primeira degustação bancada por Vorcaro, quando foi feita a imagem fumando charuto. Como mostrou a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, naquela época Vorcaro desembolou R$ 3,2 milhões para promover um evento privado de degustação de Macallan no George Club, em Londres.

Em outro trecho da conversa, Soares envia mensagens a Vorcaro que diz terem sido enviadas por Gonet, em que diz "estar com saudade" do banqueiro. “Agradece muito o carinho. Saudades dele, vamos marcar de estar juntos”, responde Vorcaro a Soares, falando sobre a relação com Gonet.

Depois, Soares confirma a Vorcaro que Gonet vai a Londres com eles, e encaminha a mensagem em que o procurador aborda a degustação: “Oba! Tomara que tenha charuto e Macallan”.

Carona para o filho

As mensagens também mostram que Soares atuou para que Vorcaro bancasse uma viagem do filho de Gonet para Londres. Nas conversas apreendidas pela PF, o advogado chegou a enviar uma fotografia, em março de 2025, na qual aparecia ao lado de Gonet, e, na sequência, afirmou que o chefe da PGR queria falar com o então dono do Master. Depois das mensagens, foram registradas quatro ligações entre Vorcaro e o telefone de Ciro.

Duas semanas depois, o advogado encaminhou a Vorcaro outras três mensagens e afirmou que elas haviam sido enviadas por Gonet. Entre os textos estavam “Que bom! Estou na torcida por vocês!” e “Já estou com saudades de você! Estou embarcando para Roma”.

Vorcaro agradeceu pelas mensagens. Na sequência, Ciro afirmou que o procurador-geral “lhe adora” e que iria a Londres com o grupo. No dia seguinte, o advogado perguntou ao banqueiro se o filho de Gonet poderia acompanhá-los na viagem. Vorcaro respondeu: “Óbvio, né”.

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