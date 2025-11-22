Dom, 23 de Novembro

Bolsonaro

Advogado evita falar sobre violação da tornozeleira e diz que Bolsonaro não teria como fugir

Paulo Cunha Bueno visitou ex-presidente na Superintendência da PF

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou neste sábado que Bolsonaro não tinha condições de fugir de sua casa, já que possui monitoramento e escolta na porta de sua residência.

Bueno, porém, evitou falar sobre o fato de Bolsonaro ter tentado romper a tornozeleira eletrônica, como ele próprio admitiu aos agentes que foram ao local.

— O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24h por dia, sete dias por semana, na porta da casa dele — declarou Bueno, após visitar Bolsonaro na Superintendência da PF, onde ele está preso.

