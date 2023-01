A- A+

Agressão Advogado de Lula é agredido verbalmente em banheiro do Aeroporto de Brasília Enquanto escovava os dentes no banheiro do Aeroporto Internacional de Brasília, Zanin foi chamado de "corrupto", "bandido", "safado", "vagabundo".

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, foi abordado, nesta quarta-feira (11), por um homem que o agrediu verbalmente e ainda filmou o ataque. As imagens circulam na internet.

Enquanto escovava os dentes no banheiro do Aeroporto Internacional de Brasília, Zanin foi chamado de "corrupto", "bandido", "safado", "vagabundo". E ainda foi ameaçado de ser agredido fisicamente: "vontade de meter a mão na orelha", disse o homem ao advogado.



Durante os ataques verbais, Zanin se mantém em silêncio, não respondendo às agressões. Pelo espelho do banheiro, dá para ver a imagem do agressor, que ainda não teve a identidade revelada,

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) comunicou repúdio às agressões sofridas pelo advogado de Lula, e pediu a abertura de uma investigação policial sobre o caso.

"O autor das ofensas filmou e divulgou o vídeo do ataque, o que, segundo a OABRJ, gerou inequívocas provas de autoria e materialidade do ato. 'Espera-se, agora, que os órgãos de persecução cumpram seu papel com agilidade e eficiência'", defende a Seccional do Rio de Janeiro

