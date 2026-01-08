A- A+

Justiça Advogado pede ao diretor-geral da PF investigação sobre vazamento de apuração que envolve Lulinha Polícia Federal já informou ao STF apurar citações a filho de Lula realizadas no âmbito do inquérito sobre fraudes no INSS

O advogado Marco Aurélio Carvalho, que já atuou em casos para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, solicitou ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, que instaure um procedimento para apurar o vazamento, por parte de integrantes da PF, de apurações da corporação que envolvam o filho do presidente Lula.

O pedido foi feito pessoalmente por Carvalho ao diretor-geral da PF, no Palácio do Planalto, durante a cerimônia realizada pelo governo Lula para celebrar os três anos desde os ataques golpistas do 8 de janeiro.

Carvalho é também amigo de Lula e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, além de ser membro do grupo Prerrogativas, que reúne advogados garantistas.

A conversa entre o advogado e Andrei Rodrigues foi flagrada pelo SBT News. Ao Globo, Marco Aurélio confirmou o pedido a Rodrigues.

— A Polícia Federal tem feito um trabalho irrepreensível em regra, em qualquer aspecto, mas toda regra tem exceção e é o caso que envolve o filho do presidente Lula, e tem que ser tratada como tal. Nós pedimos que ele instaure procedimento apuratório para poder averiguar as circunstâncias desse vazamento ilegal e criminoso que tenta, mais uma vez, atingir a honra do filho do presidente — disse Carvalho.

A PF já informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que apura citações a Fábio Luís Lula da Silva realizadas no âmbito do inquérito sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em uma representação revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo, a PF diz que o filho de Lula "em tese, poderia atuar como sócio oculto" do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS", apontado como o pivô do esquema.

Carvalho, que é amigo de Lulinha e o defendeu em outros processos, disse que as suspeitas são "mentirosas" e que ele nunca teve nenhum tipo de relação ou negócios com o careca do INSS. Lulinha ainda não constituiu oficialmente nenhum defensor.

